Вода в ванну у окна льется из трубы в потолке (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Снять на длительный срок самую дорогую квартиру в Кургане обойдется в 100 000 рублей в месяц. Дешевле подобные апартаменты за 75 и 60 тысяч рублей. Об этом URA.RU стало известно в ходе мониторинга объявлений на сайтах с предложениями аренды жилья.

«Квартира-студия, 46 квадратных метров, 14 этаж <…> Возможна помесячная аренда квартиры, стоимость 100 000 рублей в месяц», — написано в объявлении на сайте «Авито». Исходя из данных объявления, квартира отличается наличием ванны в жилой комнате перед окном, дизайнерским ремонтом и высокими потолками — более 4 метров.

Меньшая стоимость аренды у однокомнатной квартиры с площадью 60 квадратных метров на 14 этаже. Там можно принять ванну у окна с видом на город. Есть и дизайнерский ремонт, голосовое управление светом, телевизором, кондиционером, согласно описанию объявления. Жить в такой квартире можно за 75 000 рублей в месяц. Еще предлагают квартиру-студию с площадью 52 квадратных метра, по данным «Авито». За нее нужно платить 60 000 рублей ежемесячно. Дизайнерский ремонт в ней выполнен в светлых тонах, вид из окна на город с 14 этажа, голосовое управление техникой, бытовая техника и прочее.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожала аренда квартир. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городе выросла на 13%, трехкомнатной — на 12%. На двухкомнатные квартиры поднялась всего на 0,3%.

В ванну, которая расположена в жилой комнате перед окном, вода набирается через трубу в потолке Фото: сайт «Авито»

Квартира за 100 тысяч в месяц выполнена в темных тонах Фото: сайт «Авито»

Квартира с ванной у окна и дизайнерским ремонтом Фото: сайт «Авито»

За 75 тысяч рублей в месяц можно снять однокомнатную квартиру в Кургане Фото: сайт «Авито»

Высокие потолки и голосовое управление техникой отличает самые дорогие квартиры города Фото: сайт «Авито»

За 60 тысяч рублей в месяц ванна у окна не предусмотрена Фото: сайт «Авито»