27 октября 2023

Боец «Перо» назвал отличия курганской БМП-3 от других бронемашин. Видео

Курганская БМП-3 оказалась лучше предшествующих бронемашин
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство общественных территорий по программе «Комфортная городская среда». г. Курган, бмп
Бойца-командира группы впечатлила скорость машины, маневренность, огневая мощь, оснащение специальными приборами (архивное фото) Фото:

Командир бронегруппы с позывным «Перо», управляющий курганской БМП-3 на передовой, рассказал, что она отличается от других бронемашин скоростью, огневой мощью, крепостью брони и прочими деталями. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

«Больше огневая мощь, больше лошадиных сил. Машина маневренная, шустрая, очень быстрая. Броня крепче, новая система наведения, тепловизор, дальномер. Работать не сложно», — рассказал корреспонденту телеканала боец.

Бронегруппа, о которой повествует сюжет телеканала, полностью состоит из новых БМП-3. Она находится на круглосуточном боевом дежурстве, как сообщает телеканал. На БМП-3 доставляют штурмовые группы на передовую и вывозят тех военных, кто уже выполнил свою боевую задачу — эвакуировать раненных.

Ранее URA.RU писало, что председатель Совета Федерации Владимир Булавин проверил новые БМП-3. Для этого он посетил «Курганмашзавод», на котором производится боевая техника.

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Командир бронегруппы с позывным «Перо», управляющий курганской БМП-3 на передовой, рассказал, что она отличается от других бронемашин скоростью, огневой мощью, крепостью брони и прочими деталями. Об этом сообщил телеканал «Россия 24». «Больше огневая мощь, больше лошадиных сил. Машина маневренная, шустрая, очень быстрая. Броня крепче, новая система наведения, тепловизор, дальномер. Работать не сложно», — рассказал корреспонденту телеканала боец. Бронегруппа, о которой повествует сюжет телеканала, полностью состоит из новых БМП-3. Она находится на круглосуточном боевом дежурстве, как сообщает телеканал. На БМП-3 доставляют штурмовые группы на передовую и вывозят тех военных, кто уже выполнил свою боевую задачу — эвакуировать раненных. Ранее URA.RU писало, что председатель Совета Федерации Владимир Булавин проверил новые БМП-3. Для этого он посетил «Курганмашзавод», на котором производится боевая техника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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