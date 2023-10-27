Курганская БМП-3 оказалась лучше предшествующих бронемашин

Бойца-командира группы впечатлила скорость машины, маневренность, огневая мощь, оснащение специальными приборами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Командир бронегруппы с позывным «Перо», управляющий курганской БМП-3 на передовой, рассказал, что она отличается от других бронемашин скоростью, огневой мощью, крепостью брони и прочими деталями. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

«Больше огневая мощь, больше лошадиных сил. Машина маневренная, шустрая, очень быстрая. Броня крепче, новая система наведения, тепловизор, дальномер. Работать не сложно», — рассказал корреспонденту телеканала боец.

Бронегруппа, о которой повествует сюжет телеканала, полностью состоит из новых БМП-3. Она находится на круглосуточном боевом дежурстве, как сообщает телеканал. На БМП-3 доставляют штурмовые группы на передовую и вывозят тех военных, кто уже выполнил свою боевую задачу — эвакуировать раненных.

Ранее URA.RU писало, что председатель Совета Федерации Владимир Булавин проверил новые БМП-3. Для этого он посетил «Курганмашзавод», на котором производится боевая техника.