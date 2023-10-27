Власти города ЯНАО помогли участникам СВО оформить льготы

28 октября 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Власти Губкинского оперативно доставили документы бойцам Фото: Анна Майорова © URA.RU Военнослужащие из Губкинского (ЯНАО) смогли оперативно получить удостоверения ветеранов боевых действий. Власти города помогли в кратчайшие сроки доставить участникам СВО документ и не потерять целый месяц выплат. Об этом в соцсети сообщает региональное отделение организации «Защитники Отечества». «В Губкинском сразу пять участников СВО получили удостоверения ветерана боевых действий. Только вчера [26 октября] документы пришли в военкомат города Тарко-Сале, а сегодня [27 октября], благодаря помощи администрации города, удостоверения доставлены в Губкинский. До конца месяца осталось только два рабочих дня и, чтобы не потерять целый месяц выплат, надо оперативно помочь ветеранам оформить заявления на федеральные и региональные меры поддержки», — сообщается в telegram-канале общественной организации. Удостоверения получили бойцы подразделения «Барс» и батальона «Кедр». В настоящее время ямальцы вернулись домой и активно участвуют в жизни города, встречаются с детьми и молодежью. Ранее власти Губкинского (ЯНАО) приняли решение выдавать ежемесячные абонементы для посещения спортзалов бойцам СВО, воевавшим в составе ЧВК. Им будет предоставляться абонемент на 10 посещений в месяц в спортивные учреждения города.

Военнослужащие из Губкинского (ЯНАО) смогли оперативно получить удостоверения ветеранов боевых действий. Власти города помогли в кратчайшие сроки доставить участникам СВО документ и не потерять целый месяц выплат. Об этом в соцсети сообщает региональное отделение организации «Защитники Отечества». «В Губкинском сразу пять участников СВО получили удостоверения ветерана боевых действий. Только вчера [26 октября] документы пришли в военкомат города Тарко-Сале, а сегодня [27 октября], благодаря помощи администрации города, удостоверения доставлены в Губкинский. До конца месяца осталось только два рабочих дня и, чтобы не потерять целый месяц выплат, надо оперативно помочь ветеранам оформить заявления на федеральные и региональные меры поддержки», — сообщается в telegram-канале общественной организации. Удостоверения получили бойцы подразделения «Барс» и батальона «Кедр». В настоящее время ямальцы вернулись домой и активно участвуют в жизни города, встречаются с детьми и молодежью. Ранее власти Губкинского (ЯНАО) приняли решение выдавать ежемесячные абонементы для посещения спортзалов бойцам СВО, воевавшим в составе ЧВК. Им будет предоставляться абонемент на 10 посещений в месяц в спортивные учреждения города.