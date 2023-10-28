28 октября 2023
27 октября 2023

В Кургане скончался травматолог-ортопед детской больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская акция добрых дел #МыВместе. Курган, врач, скорая помошь
Александра Анисимова неоднократно поощряли наградами Фото:

В Кургане в 74 года скончался глава травматолого-ортопедического отделения детской больницы им. Красного Креста Александр Анисимов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области.

«28 октября ушел из жизни руководитель травматолого-ортопедического отделения детской больницы им. Красного Креста Александр Анисимов. Он являлся научным сотрудником лаборатории детской травмы, воспитал несколько поколений врачей. Под его руководством оказывалась помощь детям с травмами и ортопедическими заболеваниями, проводились высокотехнологичные операции», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Анисимова неоднократно поощряли наградами Минздрава России и регионального департамента здравоохранения. Прощание состоится 30 октября с 14:20 до 15:20 в областном траурном зале по улице Томина, 63.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в 74 года скончался глава травматолого-ортопедического отделения детской больницы им. Красного Креста Александр Анисимов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области. «28 октября ушел из жизни руководитель травматолого-ортопедического отделения детской больницы им. Красного Креста Александр Анисимов. Он являлся научным сотрудником лаборатории детской травмы, воспитал несколько поколений врачей. Под его руководством оказывалась помощь детям с травмами и ортопедическими заболеваниями, проводились высокотехнологичные операции», — сообщили в telegram-канале ведомства. Анисимова неоднократно поощряли наградами Минздрава России и регионального департамента здравоохранения. Прощание состоится 30 октября с 14:20 до 15:20 в областном траурном зале по улице Томина, 63.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...