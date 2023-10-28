В Кургане скончался травматолог-ортопед детской больницы

В Кургане в 74 года скончался глава травматолого-ортопедического отделения детской больницы им. Красного Креста Александр Анисимов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области.
«28 октября ушел из жизни руководитель травматолого-ортопедического отделения детской больницы им. Красного Креста Александр Анисимов. Он являлся научным сотрудником лаборатории детской травмы, воспитал несколько поколений врачей. Под его руководством оказывалась помощь детям с травмами и ортопедическими заболеваниями, проводились высокотехнологичные операции», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Анисимова неоднократно поощряли наградами Минздрава России и регионального департамента здравоохранения. Прощание состоится 30 октября с 14:20 до 15:20 в областном траурном зале по улице Томина, 63.
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