В Кургане скончался травматолог-ортопед детской больницы

29 октября 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

Александра Анисимова неоднократно поощряли наградами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в 74 года скончался глава травматолого-ортопедического отделения детской больницы им. Красного Креста Александр Анисимов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области. «28 октября ушел из жизни руководитель травматолого-ортопедического отделения детской больницы им. Красного Креста Александр Анисимов. Он являлся научным сотрудником лаборатории детской травмы, воспитал несколько поколений врачей. Под его руководством оказывалась помощь детям с травмами и ортопедическими заболеваниями, проводились высокотехнологичные операции», — сообщили в telegram-канале ведомства. Анисимова неоднократно поощряли наградами Минздрава России и регионального департамента здравоохранения. Прощание состоится 30 октября с 14:20 до 15:20 в областном траурном зале по улице Томина, 63.

В Кургане в 74 года скончался глава травматолого-ортопедического отделения детской больницы им. Красного Креста Александр Анисимов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области. «28 октября ушел из жизни руководитель травматолого-ортопедического отделения детской больницы им. Красного Креста Александр Анисимов. Он являлся научным сотрудником лаборатории детской травмы, воспитал несколько поколений врачей. Под его руководством оказывалась помощь детям с травмами и ортопедическими заболеваниями, проводились высокотехнологичные операции», — сообщили в telegram-канале ведомства. Анисимова неоднократно поощряли наградами Минздрава России и регионального департамента здравоохранения. Прощание состоится 30 октября с 14:20 до 15:20 в областном траурном зале по улице Томина, 63.