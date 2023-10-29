Wildberries требует с тюменки деньги за товар, который она не заказывала. Скрин

30 октября 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Через аккаунт девушки неизвестные оформили смартфон за 28 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На аккаунт тюменки в Wildberries неизвестные оформили смартфон в Уфу за 28 тысяч рублей. Когда девушка обратилась в службу поддержки компании, ей предложили не забирать заказ, но оплатить его доставку в размере 150 рублей. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «Мне пришло уведомление, что не хватает средств на карте для оплаты покупки. Я зашла на Wildberries и увидела, что через мой аккаунт оформлен смартфон за 28 тысяч с доставкой Уфу! Я написала в маркетплейс, что покупку не оформляла, просила отменить. Они ответили, мол, не приходите за товаром, заказ отменится, возврат 150 рублей», — рассказала агентству жительница. По словам тюменки, когда она пригрозила маркетплейсу судом, заказ на смартфон пропал из личного кабинета. После в службе поддержки ответили, что через девушку не было ничего оформлено. «Ответ Wildberries был такой: в личном кабинете с вашим номером нет оформленного заказа на телефон, создайте обращение, где отображена покупка. Но заказа как будто и не было. И раньше это смартфон не хранился в моей корзине, я вообще о нем не знала», — добавила собеседница. В пресс-службу маркетплейса направлен запрос. Ответ на него ожидается.

На аккаунт тюменки в Wildberries неизвестные оформили смартфон в Уфу за 28 тысяч рублей. Когда девушка обратилась в службу поддержки компании, ей предложили не забирать заказ, но оплатить его доставку в размере 150 рублей. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «Мне пришло уведомление, что не хватает средств на карте для оплаты покупки. Я зашла на Wildberries и увидела, что через мой аккаунт оформлен смартфон за 28 тысяч с доставкой Уфу! Я написала в маркетплейс, что покупку не оформляла, просила отменить. Они ответили, мол, не приходите за товаром, заказ отменится, возврат 150 рублей», — рассказала агентству жительница. По словам тюменки, когда она пригрозила маркетплейсу судом, заказ на смартфон пропал из личного кабинета. После в службе поддержки ответили, что через девушку не было ничего оформлено. «Ответ Wildberries был такой: в личном кабинете с вашим номером нет оформленного заказа на телефон, создайте обращение, где отображена покупка. Но заказа как будто и не было. И раньше это смартфон не хранился в моей корзине, я вообще о нем не знала», — добавила собеседница. В пресс-службу маркетплейса направлен запрос. Ответ на него ожидается.