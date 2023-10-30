30 октября 2023

В Тюмени в два раза увеличили зарплату для пресс-секретаря губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Пресс-секретарю губернатора готовы платить больше 80 тысяч рублей в месяц Фото:

Тюменские власти более чем вдвое подняли предлагаемую зарплату для соискателей на должность пресс-секретаря губернатора Александра Моора. Информация представлена на портале «Работа в России». С 38 220 рублей предложение выросло до 81 104 рублей в месяц.

«Требуется пресс-секретарь губернатора Тюменской области. Зарплата — до 81 104 рублей в месяц», — говорится в вакансии от регионального департамента по общественным связям.

Аналогичная вакансия уже была размещена на портале «Работа в России» в октябре. Тогда потенциальному пресс-секу главы области Александра Моора предлагали 38 220 рублей в месяц. За 20 дней предложение выросло более чем в два раза.

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.

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Тюменские власти более чем вдвое подняли предлагаемую зарплату для соискателей на должность пресс-секретаря губернатора Александра Моора. Информация представлена на портале «Работа в России». С 38 220 рублей предложение выросло до 81 104 рублей в месяц. «Требуется пресс-секретарь губернатора Тюменской области. Зарплата — до 81 104 рублей в месяц», — говорится в вакансии от регионального департамента по общественным связям. Аналогичная вакансия уже была размещена на портале «Работа в России» в октябре. Тогда потенциальному пресс-секу главы области Александра Моора предлагали 38 220 рублей в месяц. За 20 дней предложение выросло более чем в два раза. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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