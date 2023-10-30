В Тюмени в два раза увеличили зарплату для пресс-секретаря губернатора

Тюменские власти более чем вдвое подняли предлагаемую зарплату для соискателей на должность пресс-секретаря губернатора Александра Моора. Информация представлена на портале «Работа в России». С 38 220 рублей предложение выросло до 81 104 рублей в месяц.
«Требуется пресс-секретарь губернатора Тюменской области. Зарплата — до 81 104 рублей в месяц», — говорится в вакансии от регионального департамента по общественным связям.
Аналогичная вакансия уже была размещена на портале «Работа в России» в октябре. Тогда потенциальному пресс-секу главы области Александра Моора предлагали 38 220 рублей в месяц. За 20 дней предложение выросло более чем в два раза.
URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.