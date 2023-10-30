В Кургане водитель легкового автомобиля заехал на тротуар у дома по адресу улица Гоголя, 37 и протаранил крыльцо парикмахерской, расположенной в этом здании. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившийся фотографией с места ДТП.
«Девушка въехала», — рассказал читатель. Также он сообщил, что раньше на это крыльцо падали, разлетаясь на куски, кирпичи с крыши здания.
На предоставленном редакции фото видно, что автомобиль заехал на тротуар и продолжил движение, пока не столкнулся с металлической конструкцией на крыльце парикмахерской. Кроме того, от удара о металлические перила с машины оторвался номер. Что именно спровоцировало ДТП, читатель не знает, о пострадавших тоже не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос по этому инциденту в УГИБДД по городу Кургану. После получения ответа новость будет дополнена.
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