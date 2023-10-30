30 октября 2023

На центральной улице Кургана машина протаранила парикмахерскую. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За рулем, по словам очевидцев, была девушка (архивное фото) Фото:

В Кургане водитель легкового автомобиля заехал на тротуар у дома по адресу улица Гоголя, 37 и протаранил крыльцо парикмахерской, расположенной в этом здании. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившийся фотографией с места ДТП.

«Девушка въехала», — рассказал читатель. Также он сообщил, что раньше на это крыльцо падали, разлетаясь на куски, кирпичи с крыши здания.

На предоставленном редакции фото видно, что автомобиль заехал на тротуар и продолжил движение, пока не столкнулся с металлической конструкцией на крыльце парикмахерской. Кроме того, от удара о металлические перила с машины оторвался номер. Что именно спровоцировало ДТП, читатель не знает, о пострадавших тоже не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запрос по этому инциденту в УГИБДД по городу Кургану. После получения ответа новость будет дополнена.

В результате ДТП автомобиль въехал в крыльцо парикмахерской
В результате ДТП автомобиль въехал в крыльцо парикмахерской
Фото:

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В Кургане водитель легкового автомобиля заехал на тротуар у дома по адресу улица Гоголя, 37 и протаранил крыльцо парикмахерской, расположенной в этом здании. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившийся фотографией с места ДТП. «Девушка въехала», — рассказал читатель. Также он сообщил, что раньше на это крыльцо падали, разлетаясь на куски, кирпичи с крыши здания. На предоставленном редакции фото видно, что автомобиль заехал на тротуар и продолжил движение, пока не столкнулся с металлической конструкцией на крыльце парикмахерской. Кроме того, от удара о металлические перила с машины оторвался номер. Что именно спровоцировало ДТП, читатель не знает, о пострадавших тоже не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос по этому инциденту в УГИБДД по городу Кургану. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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