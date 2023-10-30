На центральной улице Кургана машина протаранила парикмахерскую. Фото

31 октября 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

За рулем, по словам очевидцев, была девушка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане водитель легкового автомобиля заехал на тротуар у дома по адресу улица Гоголя, 37 и протаранил крыльцо парикмахерской, расположенной в этом здании. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившийся фотографией с места ДТП. «Девушка въехала», — рассказал читатель. Также он сообщил, что раньше на это крыльцо падали, разлетаясь на куски, кирпичи с крыши здания. На предоставленном редакции фото видно, что автомобиль заехал на тротуар и продолжил движение, пока не столкнулся с металлической конструкцией на крыльце парикмахерской. Кроме того, от удара о металлические перила с машины оторвался номер. Что именно спровоцировало ДТП, читатель не знает, о пострадавших тоже не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос по этому инциденту в УГИБДД по городу Кургану. После получения ответа новость будет дополнена. В результате ДТП автомобиль въехал в крыльцо парикмахерской Фото: читатель URA.RU

В Кургане водитель легкового автомобиля заехал на тротуар у дома по адресу улица Гоголя, 37 и протаранил крыльцо парикмахерской, расположенной в этом здании. Об этом URA.RU сообщил читатель, поделившийся фотографией с места ДТП. «Девушка въехала», — рассказал читатель. Также он сообщил, что раньше на это крыльцо падали, разлетаясь на куски, кирпичи с крыши здания. На предоставленном редакции фото видно, что автомобиль заехал на тротуар и продолжил движение, пока не столкнулся с металлической конструкцией на крыльце парикмахерской. Кроме того, от удара о металлические перила с машины оторвался номер. Что именно спровоцировало ДТП, читатель не знает, о пострадавших тоже не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос по этому инциденту в УГИБДД по городу Кургану. После получения ответа новость будет дополнена.