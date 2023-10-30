30 октября 2023

Жители Салехарда сообщили, что их облучают электромагнитным полем

В Салехарде садоводы пожаловались в прокуратуру на электромагнитное облучение
© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Садоводы из Салехарда пожаловались в прокуратуру, что их облучают Фото:

В Салехарде (ЯНАО) садоводы некоммерческого товарищества «Север» пожаловались в прокуратуру на электромагнитное облучение от передвижной телефонной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Жителя из Салехарда волновал вопрос законности размещения базовой станции сети подвижной радиотелефонной связи на земельном участке ДНТ „Север“. Она, по мнению заявителя, излучает электромагнитные волны с предельно допустимым значением», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Тыльченко поручил разобраться в вопросе. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

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В Салехарде (ЯНАО) садоводы некоммерческого товарищества «Север» пожаловались в прокуратуру на электромагнитное облучение от передвижной телефонной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Жителя из Салехарда волновал вопрос законности размещения базовой станции сети подвижной радиотелефонной связи на земельном участке ДНТ „Север“. Она, по мнению заявителя, излучает электромагнитные волны с предельно допустимым значением», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Тыльченко поручил разобраться в вопросе. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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