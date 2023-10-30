Жители Салехарда сообщили, что их облучают электромагнитным полем

Садоводы из Салехарда пожаловались в прокуратуру, что их облучают
В Салехарде (ЯНАО) садоводы некоммерческого товарищества «Север» пожаловались в прокуратуру на электромагнитное облучение от передвижной телефонной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Жителя из Салехарда волновал вопрос законности размещения базовой станции сети подвижной радиотелефонной связи на земельном участке ДНТ „Север“. Она, по мнению заявителя, излучает электромагнитные волны с предельно допустимым значением», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Тыльченко поручил разобраться в вопросе. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.
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