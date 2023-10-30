Жители Салехарда сообщили, что их облучают электромагнитным полем

В Салехарде садоводы пожаловались в прокуратуру на электромагнитное облучение

31 октября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Садоводы из Салехарда пожаловались в прокуратуру, что их облучают Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) садоводы некоммерческого товарищества «Север» пожаловались в прокуратуру на электромагнитное облучение от передвижной телефонной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Жителя из Салехарда волновал вопрос законности размещения базовой станции сети подвижной радиотелефонной связи на земельном участке ДНТ „Север“. Она, по мнению заявителя, излучает электромагнитные волны с предельно допустимым значением», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Тыльченко поручил разобраться в вопросе. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

В Салехарде (ЯНАО) садоводы некоммерческого товарищества «Север» пожаловались в прокуратуру на электромагнитное облучение от передвижной телефонной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Жителя из Салехарда волновал вопрос законности размещения базовой станции сети подвижной радиотелефонной связи на земельном участке ДНТ „Север“. Она, по мнению заявителя, излучает электромагнитные волны с предельно допустимым значением», — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Тыльченко поручил разобраться в вопросе. Ход и результаты проверки поставлены на контроль.