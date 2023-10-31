В Тюменской области участник СВО употребил улики по уголовному делу

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Мужчину судили на территории войсковой части Фото:

Участник СВО из Тюменской области был задержан за покупку наркотиков, причем большую часть из них он успел употребить до момента, когда его поймали. Информация содержится в судебном акте. По итогу судили мужчину за оставшиеся вещества, в значительно меньшем размере.

«Подсудимый — военнослужащий по контракту, заказал в интернете наркотик массой один грамм. Забрав закладку, он употребил часть купленного вещества, после чего был задержан сотрудниками полиции. При досмотре у него обнаружили 0,21 грамм наркотика, эта масса легла в основу обвинительного заключения», — следует из материалов дела.

Несмотря на то, что большую часть запрещенного вещества мужчина успел «уничтожить», более легкую статью Уголовного кодекса к нему не применили. По законодательству значительным размером купленного им наркотика является масса от 0,2 до 2,5 грамм.

Ранее мужчина уже был судим в Голышмановском районе, за кражу и вымогательство, по этим делам он отбыл наказание. По третьей вменяемой ему статье максимальное наказание составляет лишение свободы до двух лет.

Смягчающими обстоятельствами стало наличие у подсудимого малолетних детей, а также то, что он является участником специальной военной операции. Однако прошлые судимости, и, как следствие, рецидив, суд также учел. По итогу мужчина получил полтора года лишения свободы в колонии строгого режима.

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Участник СВО из Тюменской области был задержан за покупку наркотиков, причем большую часть из них он успел употребить до момента, когда его поймали. Информация содержится в судебном акте. По итогу судили мужчину за оставшиеся вещества, в значительно меньшем размере. «Подсудимый — военнослужащий по контракту, заказал в интернете наркотик массой один грамм. Забрав закладку, он употребил часть купленного вещества, после чего был задержан сотрудниками полиции. При досмотре у него обнаружили 0,21 грамм наркотика, эта масса легла в основу обвинительного заключения», — следует из материалов дела. Несмотря на то, что большую часть запрещенного вещества мужчина успел «уничтожить», более легкую статью Уголовного кодекса к нему не применили. По законодательству значительным размером купленного им наркотика является масса от 0,2 до 2,5 грамм. Ранее мужчина уже был судим в Голышмановском районе, за кражу и вымогательство, по этим делам он отбыл наказание. По третьей вменяемой ему статье максимальное наказание составляет лишение свободы до двух лет. Смягчающими обстоятельствами стало наличие у подсудимого малолетних детей, а также то, что он является участником специальной военной операции. Однако прошлые судимости, и, как следствие, рецидив, суд также учел. По итогу мужчина получил полтора года лишения свободы в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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