31 октября 2023
30 октября 2023

Житель ЯНАО помог пожилой женщине, а затем изнасиловал ее

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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург , полиция, суд, спецсредства, наручники, конвой
Виновный получил 6 лет колонии Фото:

Житель Шурышкарского района ЯНАО помог незнакомой женщине донести тяжелую сумку до дома, а затем избил и изнасиловал незнакомку. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. Мужчина был признан виновным по ч.1 ст. 131 УК РФ — изнасилование, а также по ч.1 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с применением насилия.

«Собранные Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины. Сельчанин признан виновным в совершении изнасилования и иных действий сексуального характера с применением насилия», — указано в сообщении, опубликованном региональным управлением Следственного комитета по ЯНАО.

Следствием установлено, что в мае 2023 года мужчина решил помочь незнакомой пожилой женщине донести до дома тяжелую сумку. В знак благодарности она пригласила ямальца домой, где они вместе стали распивать алкогольные напитки. В конце застолья гость напал на хозяйку: сначала он ее избил, а затем изнасиловал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Житель Шурышкарского района ЯНАО помог незнакомой женщине донести тяжелую сумку до дома, а затем избил и изнасиловал незнакомку. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. Мужчина был признан виновным по ч.1 ст. 131 УК РФ — изнасилование, а также по ч.1 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с применением насилия. «Собранные Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины. Сельчанин признан виновным в совершении изнасилования и иных действий сексуального характера с применением насилия», — указано в сообщении, опубликованном региональным управлением Следственного комитета по ЯНАО. Следствием установлено, что в мае 2023 года мужчина решил помочь незнакомой пожилой женщине донести до дома тяжелую сумку. В знак благодарности она пригласила ямальца домой, где они вместе стали распивать алкогольные напитки. В конце застолья гость напал на хозяйку: сначала он ее избил, а затем изнасиловал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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