Житель ЯНАО помог пожилой женщине, а затем изнасиловал ее

01 ноября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Виновный получил 6 лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Шурышкарского района ЯНАО помог незнакомой женщине донести тяжелую сумку до дома, а затем избил и изнасиловал незнакомку. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. Мужчина был признан виновным по ч.1 ст. 131 УК РФ — изнасилование, а также по ч.1 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с применением насилия. «Собранные Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины. Сельчанин признан виновным в совершении изнасилования и иных действий сексуального характера с применением насилия», — указано в сообщении, опубликованном региональным управлением Следственного комитета по ЯНАО. Следствием установлено, что в мае 2023 года мужчина решил помочь незнакомой пожилой женщине донести до дома тяжелую сумку. В знак благодарности она пригласила ямальца домой, где они вместе стали распивать алкогольные напитки. В конце застолья гость напал на хозяйку: сначала он ее избил, а затем изнасиловал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Житель Шурышкарского района ЯНАО помог незнакомой женщине донести тяжелую сумку до дома, а затем избил и изнасиловал незнакомку. Об этом сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу. Мужчина был признан виновным по ч.1 ст. 131 УК РФ — изнасилование, а также по ч.1 ст. 132 УК РФ — иные действия сексуального характера с применением насилия. «Собранные Салехардским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины. Сельчанин признан виновным в совершении изнасилования и иных действий сексуального характера с применением насилия», — указано в сообщении, опубликованном региональным управлением Следственного комитета по ЯНАО. Следствием установлено, что в мае 2023 года мужчина решил помочь незнакомой пожилой женщине донести до дома тяжелую сумку. В знак благодарности она пригласила ямальца домой, где они вместе стали распивать алкогольные напитки. В конце застолья гость напал на хозяйку: сначала он ее избил, а затем изнасиловал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.