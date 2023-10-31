В ЯНАО пожарный из «дочки» Газпрома избежал тюрьмы за истязания сожительницы

01 ноября 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Пожарный из Нового Уренгоя избежал тюрьмы за издевательства над подругой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) за систематические издевательства над сожительницей ранее судимого мужчину приговорили к ограничению свободы, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. Ранее судимый мужчина работает пожарным-спасателем в ООО «Газпром переработка», входящем в структуру ПАО «Газпром», поделился с URA.RU подробностями источник на условиях анонимности. «В Новом Уренгое местный житель после употребления спиртных напитков регулярно избивал сожительницу и угрожал ей убийством. На все попытки потерпевшей прекратить с ним отношения он применял к ней насилие. В один из дней в апреле 2023 года во время очередной ссоры он удерживал женщину в квартире, периодически нанося ей побои», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Суд рассматривал уголовное дело сразу по четырем статьям УК РФ: «Нанесение побоев», «Угроза убийством», «Истязание» и «Насильственное лишение свободы». Ознакомившись с материалами дела, судья вынес вердикт об ограничении свободы на срок один год восемь месяцев. «Отягощающим обстоятельством послужило наличие у подсудимого непогашенной судимости за ранее совершенное преступление, связанное с насильственными действиями, но судья избрал мягкое наказание», — сообщил собеседник агентства.

В Новом Уренгое (ЯНАО) за систематические издевательства над сожительницей ранее судимого мужчину приговорили к ограничению свободы, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. Ранее судимый мужчина работает пожарным-спасателем в ООО «Газпром переработка», входящем в структуру ПАО «Газпром», поделился с URA.RU подробностями источник на условиях анонимности. «В Новом Уренгое местный житель после употребления спиртных напитков регулярно избивал сожительницу и угрожал ей убийством. На все попытки потерпевшей прекратить с ним отношения он применял к ней насилие. В один из дней в апреле 2023 года во время очередной ссоры он удерживал женщину в квартире, периодически нанося ей побои», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Суд рассматривал уголовное дело сразу по четырем статьям УК РФ: «Нанесение побоев», «Угроза убийством», «Истязание» и «Насильственное лишение свободы». Ознакомившись с материалами дела, судья вынес вердикт об ограничении свободы на срок один год восемь месяцев. «Отягощающим обстоятельством послужило наличие у подсудимого непогашенной судимости за ранее совершенное преступление, связанное с насильственными действиями, но судья избрал мягкое наказание», — сообщил собеседник агентства.