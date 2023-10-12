В тюменском районе Мелиораторов построят детский сад, который обойдется правительству области почти в полмиллиарда рублей. В настоящий момент определение поставщика завершено, сообщает ЕИС «Закупки»
«Закупка № 0167200003423006641, организатор — управление госзакупок Тюменской области. Объект — выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «детский сад в микрорайоне Мелиораторов г. Тюмени. Начальная стоимость закупки — 431,9 млн рублей. Закупка переведена в статус «Определение поставщика завершено»», — говорится в карточке аукциона.
Кто займется строительством детского сада, станет известно только после заключения контракта — закупка проводилась в рамках федерального закона №44. Из материалов, ранее опубликованных URA.RU следует, что строительство дошкольного учреждения запланировано на 2024-25 годы.
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