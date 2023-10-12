12 октября 2023

В Тюмени нашли подрядчика для нового детского сада. Скрин

В тюменском районе Мелиораторов построят новый детский сад
© Служба новостей «URA.RU»
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Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
Строительство детского сада обойдется правительству области почти в полмиллиарда рублей Фото:

В тюменском районе Мелиораторов построят детский сад, который обойдется правительству области почти в полмиллиарда рублей. В настоящий момент определение поставщика завершено, сообщает ЕИС «Закупки»

«Закупка № 0167200003423006641, организатор — управление госзакупок Тюменской области. Объект — выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «детский сад в микрорайоне Мелиораторов г. Тюмени. Начальная стоимость закупки — 431,9 млн рублей. Закупка переведена в статус «Определение поставщика завершено»», — говорится в карточке аукциона.

Кто займется строительством детского сада, станет известно только после заключения контракта — закупка проводилась в рамках федерального закона №44. Из материалов, ранее опубликованных URA.RU следует, что строительство дошкольного учреждения запланировано на 2024-25 годы.

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В тюменском районе Мелиораторов построят детский сад, который обойдется правительству области почти в полмиллиарда рублей. В настоящий момент определение поставщика завершено, сообщает ЕИС «Закупки» «Закупка № 0167200003423006641, организатор — управление госзакупок Тюменской области. Объект — выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «детский сад в микрорайоне Мелиораторов г. Тюмени. Начальная стоимость закупки — 431,9 млн рублей. Закупка переведена в статус «Определение поставщика завершено»», — говорится в карточке аукциона. Кто займется строительством детского сада, станет известно только после заключения контракта — закупка проводилась в рамках федерального закона №44. Из материалов, ранее опубликованных URA.RU следует, что строительство дошкольного учреждения запланировано на 2024-25 годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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