Митинг, «Ночь искусств», стриптиз: афиша на День народного единства в Кургане

Для курганцев готовят развлекательную программу на День народного единства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане 4 ноября будут отмечать День народного единства. Среди мероприятий: «Ночь искусств», концерты и митинг. Редакция URA.RU собрала афишу с развлечениями, которые пройдут в Кургане в этот день.

«4 ноября своих посетителей ждут на „Ночи искусств“ Дом-музей декабристов, Музей истории города Кургана и Дом-музей В.К. Кюхельбекера. Музей истории города предлагает посетителям уникальную возможность окунуться в прошлое и стать участниками увлекательных приключений, произошедших в семействе купца Березина. Дом-музей В.К. Кюхельбекера представит гостям разнообразную программу с литературно-театральными площадками», — указано в группе управления культуры Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что в Центральном парке культуры и отдыха пройдет митинг-концерт в 16:00. Также развлекательную программу готовят в местных ресторанах и барах. Бар «Opium» планирует провести стриптиз-шоу в 00:00. Развлекательная программа будет и «Шашлык & Пляски» и рестоклуб «Гости». В заведениях ожидаются песенные номера от музыкальных коллективов города. Также выступит артисты проекта FONETICA (выступление пройдет в рестоклубе). Между тем, отмечается, что в Шадринском музеем День народного единства отметят выступлением музыкальной группы из Китая.

В Кургане отметят День народного единства URA.RU