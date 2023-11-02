В Тюмени произошла кадровая революция в ЛДПР

Тюменское городское отделение ЛДПР возглавил партийный активист Максим Долматов. Партийное руководство приняло решение о замене депутата думы Тюмени Дмитрия Елагина и возрождении городской организации. Об этом URA.RU сообщил координатор тюменского регионального отделения ЛДПР Евгений Марков.
«Предыдущий координатор Дмитрий Елагин успешно выполнил партийную задачу по предвыборной работе и планирует сосредоточиться на работе в своем одномандатном округе как депутат городской думы. Городское отделение в Тюмени предложено возглавить Максиму Долматову, планируем реформировать городское отделение, создав первичные организации», — рассказал Евгений Марков.
По словам партийного руководства, Максим Долматов заслужил пост координатора за активность во время избирательной кампании в думу Тюмени. Дмитрий Елагин ранее попал в скандал из-за критики руководства ЛДПР после избрания депутатом гордумы.
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