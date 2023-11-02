02 ноября 2023

В Тюмени произошла кадровая революция в ЛДПР

В тюменском городском отделении ЛДПР назначен новый координатор
© Служба новостей «URA.RU»
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Установочная конференция ЛДПР по выборам в ЕГД. Екатеринбург, партия лдпр
Новым координатором в городском отделении Тюмени назначили дорожного активиста Фото:

Тюменское городское отделение ЛДПР возглавил партийный активист Максим Долматов. Партийное руководство приняло решение о замене депутата думы Тюмени Дмитрия Елагина и возрождении городской организации. Об этом URA.RU сообщил координатор тюменского регионального отделения ЛДПР Евгений Марков.

«Предыдущий координатор Дмитрий Елагин успешно выполнил партийную задачу по предвыборной работе и планирует сосредоточиться на работе в своем одномандатном округе как депутат городской думы. Городское отделение в Тюмени предложено возглавить Максиму Долматову, планируем реформировать городское отделение, создав первичные организации», — рассказал Евгений Марков.

По словам партийного руководства, Максим Долматов заслужил пост координатора за активность во время избирательной кампании в думу Тюмени. Дмитрий Елагин ранее попал в скандал из-за критики руководства ЛДПР после избрания депутатом гордумы.

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Тюменское городское отделение ЛДПР возглавил партийный активист Максим Долматов. Партийное руководство приняло решение о замене депутата думы Тюмени Дмитрия Елагина и возрождении городской организации. Об этом URA.RU сообщил координатор тюменского регионального отделения ЛДПР Евгений Марков. «Предыдущий координатор Дмитрий Елагин успешно выполнил партийную задачу по предвыборной работе и планирует сосредоточиться на работе в своем одномандатном округе как депутат городской думы. Городское отделение в Тюмени предложено возглавить Максиму Долматову, планируем реформировать городское отделение, создав первичные организации», — рассказал Евгений Марков. По словам партийного руководства, Максим Долматов заслужил пост координатора за активность во время избирательной кампании в думу Тюмени. Дмитрий Елагин ранее попал в скандал из-за критики руководства ЛДПР после избрания депутатом гордумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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