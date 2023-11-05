Мэрия Шадринска раскрыла причины разрушения исторических домов

В Шадринске разрушаются памятники архитектуры, которые принадлежат частникам

Власти Шадринска нашли причину разрушения памятников архитектуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Купеческие дома, которые разрушаются на улицах Февральская и Михайловская в Шадринске (Курганская область), принадлежат частникам. Об этом сообщили представители городских властей в ответе на редакционный запрос URA.RU.

«Указанные в запросе дома на улицах Февральской и Михайловской в Шадринске находятся в частной собственности. И у собственников заключены договоры с Управлением охраны объектов культурного наследия Курганской области», — говорится в ответе представителей мэрии.

Корреспондент URA.RU обратился с просьбой прокомментировать ситуацию с разрушающимися историческими зданиями к депутату Шадринской городской думы Александру Бухарову, который одним из первых озвучил проблему в СМИ. Бухаров подчеркнул, что его уже пригласили в Следственный комитет по факту бездействия чиновников, которые должны следить за сохранностью памятников архитектуры, начата проверка. Он добавил, что удивлен ответом представителей мэрии, что некоторые памятники архитектуры находятся в частных руках и поэтому разрушаются на глазах у всех.

По мнению Бухарова, неважно кто владеет историческим домом, на котором имеется табличка со статусом — «охраняется государством». Он пояснил, что в соответствии с законодательством РФ, органы власти должны предпринимать реальные меры к тому, чтобы памятники архитектуры не были утрачены, своевременно реставрировались и должным образом содержались.

Представители мэрии подчеркнули в ответе URA.RU, что за последние четыре года в Шадринске отреставрировано свыше двадцати исторических зданий. Речь идет о домах, которые находятся в ведении муниципалитета и региона.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске стоят заброшенными и разрушаются купеческие дома. В том числе дом купца Груздева на улице Февральской, 84 и дом Клюева на улице Михайловской, 53. Оба архитектурных памятника находятся под охраной государства.