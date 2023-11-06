Автор объявления отметил, что сам не обладал ранее дорогими вещами и техникой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тюмени предлагает купить ему одежду, машину или телефон, а взамен обещает «подарить эмоции». Информация об этом представлена на одном из сервисов по размещению объявлений.

«Bы богaтый человeк и ужe не получаете эмoции от дoрoгих покупок? Я вам помoгу! Eсли xoтите получить те самыe незaбывaемые эмоции от покупoк пepвых дoрогиx вeщeй: телефона, мaшины и так далее, то можете подарить мне что-то. Либо можете выбрать магазин, а мы сходим с вами туда», — сообщается в объявлении. Автор отметил, что сам не обладал ранее дорогими вещами и техникой.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появилась услуга «Собутыльник». За пять тысяч рублей местный житель готов составить компанию в распитии алкоголя.