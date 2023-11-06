06 ноября 2023

В Тюмени появилась услуга «потрачу ваши деньги»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , зарплата, экономика, бюджет, прожиточный минимум, деньги, доход, экономика, кошелек пустой
Автор объявления отметил, что сам не обладал ранее дорогими вещами и техникой Фото:

Житель Тюмени предлагает купить ему одежду, машину или телефон, а взамен обещает «подарить эмоции». Информация об этом представлена на одном из сервисов по размещению объявлений.

«Bы богaтый человeк и ужe не получаете эмoции от дoрoгих покупок? Я вам помoгу! Eсли xoтите получить те самыe незaбывaемые эмоции от покупoк пepвых дoрогиx вeщeй: телефона, мaшины и так далее, то можете подарить мне что-то. Либо можете выбрать магазин, а мы сходим с вами туда», — сообщается в объявлении. Автор отметил, что сам не обладал ранее дорогими вещами и техникой.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появилась услуга «Собутыльник». За пять тысяч рублей местный житель готов составить компанию в распитии алкоголя.

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Житель Тюмени предлагает купить ему одежду, машину или телефон, а взамен обещает «подарить эмоции». Информация об этом представлена на одном из сервисов по размещению объявлений. «Bы богaтый человeк и ужe не получаете эмoции от дoрoгих покупок? Я вам помoгу! Eсли xoтите получить те самыe незaбывaемые эмоции от покупoк пepвых дoрогиx вeщeй: телефона, мaшины и так далее, то можете подарить мне что-то. Либо можете выбрать магазин, а мы сходим с вами туда», — сообщается в объявлении. Автор отметил, что сам не обладал ранее дорогими вещами и техникой. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появилась услуга «Собутыльник». За пять тысяч рублей местный житель готов составить компанию в распитии алкоголя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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