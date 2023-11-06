Депутата думы Тюмени сняли с партийной должности

Руководитель фракции КПРФ в думе Тюмени лишился должности в партии

07 ноября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Сергей Пыхалов 10 лет занимал в обкоме КПРФ должность руководителя протестного движения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На пленуме тюменского областного отделения КПРФ коммунисты проголосовали за снятие Сергея Пыхалова с должности секретаря обкома по протестному движению и вывели его из состава руководящего органа — бюро. Руководитель фракции КПРФ в думе Тюмени, депутат Сергей Пыхалов не взял на работу своим помощником партийного активиста, что противоречило решению партии. Об этом URA.RU рассказала руководитель областного отделения КПРФ Тамара Казанцева. «На пленуме рассмотрели персональное дело Пыхалова и решили снять его с должности секретаря по протестному движению и вывести его из состава бюро. Некоторые коммунисты проголосовали за исключение Пыхалова из партии. Но в партии его оставили», — прокомментировала Тамара Казанцева. По ее мнению, он должен был подчиниться руководству и взять на работу своим помощником партийного активиста, но оставил на оплачиваемой ставке помощницу, которая ранее проработала с ним два созыва подряд. Тамара Казанцева не смогла ответить на вопрос корреспондента URA.RU кто займет место Пыхалова в партийном руководстве. Коммунистам предстоит решить это на декабрьском пленуме. Депутат гордумы Тюмени Сергей Пыхалов отказался комментировать скандальное решение о его снятии с партийной должности, сославшись на устав КПРФ.

На пленуме тюменского областного отделения КПРФ коммунисты проголосовали за снятие Сергея Пыхалова с должности секретаря обкома по протестному движению и вывели его из состава руководящего органа — бюро. Руководитель фракции КПРФ в думе Тюмени, депутат Сергей Пыхалов не взял на работу своим помощником партийного активиста, что противоречило решению партии. Об этом URA.RU рассказала руководитель областного отделения КПРФ Тамара Казанцева. «На пленуме рассмотрели персональное дело Пыхалова и решили снять его с должности секретаря по протестному движению и вывести его из состава бюро. Некоторые коммунисты проголосовали за исключение Пыхалова из партии. Но в партии его оставили», — прокомментировала Тамара Казанцева. По ее мнению, он должен был подчиниться руководству и взять на работу своим помощником партийного активиста, но оставил на оплачиваемой ставке помощницу, которая ранее проработала с ним два созыва подряд. Тамара Казанцева не смогла ответить на вопрос корреспондента URA.RU кто займет место Пыхалова в партийном руководстве. Коммунистам предстоит решить это на декабрьском пленуме. Депутат гордумы Тюмени Сергей Пыхалов отказался комментировать скандальное решение о его снятии с партийной должности, сославшись на устав КПРФ.