Жителя Тюмени парализовало после двухнедельного запоя

У жителя Тюмени отказали ноги, так как он без перерыва употреблял алкоголь в течение двух недель. Парализованного мужчину нашли на коврике у дверей незнакомой ему квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
«Утро нерабочего понедельника 6 ноября у одной из тюменок началось с неожиданного стука в дверь. В глазок женщина увидела, что на коврике у ее двери лежит незнакомец. Он сообщил, что у него отказали ноги после двухнедельного запоя, а еще его ударили по голове», — рассказали URA.RU в депздраве.
Тюменка испугалась открывать дверь, но позвонила в скорую помощь. Прибывшие на место медики забрали 53-летнего мужчину в больницу для дальнейшего оказания помощи.
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