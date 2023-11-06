Жителя Тюмени парализовало после двухнедельного запоя

07 ноября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Мужчина без перерыва пил две недели и потерял возможность ходить (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У жителя Тюмени отказали ноги, так как он без перерыва употреблял алкоголь в течение двух недель. Парализованного мужчину нашли на коврике у дверей незнакомой ему квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Утро нерабочего понедельника 6 ноября у одной из тюменок началось с неожиданного стука в дверь. В глазок женщина увидела, что на коврике у ее двери лежит незнакомец. Он сообщил, что у него отказали ноги после двухнедельного запоя, а еще его ударили по голове», — рассказали URA.RU в депздраве. Тюменка испугалась открывать дверь, но позвонила в скорую помощь. Прибывшие на место медики забрали 53-летнего мужчину в больницу для дальнейшего оказания помощи.

У жителя Тюмени отказали ноги, так как он без перерыва употреблял алкоголь в течение двух недель. Парализованного мужчину нашли на коврике у дверей незнакомой ему квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Утро нерабочего понедельника 6 ноября у одной из тюменок началось с неожиданного стука в дверь. В глазок женщина увидела, что на коврике у ее двери лежит незнакомец. Он сообщил, что у него отказали ноги после двухнедельного запоя, а еще его ударили по голове», — рассказали URA.RU в депздраве. Тюменка испугалась открывать дверь, но позвонила в скорую помощь. Прибывшие на место медики забрали 53-летнего мужчину в больницу для дальнейшего оказания помощи.