06 ноября 2023
05 ноября 2023

Жителя Тюмени парализовало после двухнедельного запоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, бомж, остановка, алкоголик, алкоголь, алкаш, пьяница, выпивоха
Мужчина без перерыва пил две недели и потерял возможность ходить (архивное фото) Фото:

У жителя Тюмени отказали ноги, так как он без перерыва употреблял алкоголь в течение двух недель. Парализованного мужчину нашли на коврике у дверей незнакомой ему квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

«Утро нерабочего понедельника 6 ноября у одной из тюменок началось с неожиданного стука в дверь. В глазок женщина увидела, что на коврике у ее двери лежит незнакомец. Он сообщил, что у него отказали ноги после двухнедельного запоя, а еще его ударили по голове», — рассказали URA.RU в депздраве.

Тюменка испугалась открывать дверь, но позвонила в скорую помощь. Прибывшие на место медики забрали 53-летнего мужчину в больницу для дальнейшего оказания помощи.

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У жителя Тюмени отказали ноги, так как он без перерыва употреблял алкоголь в течение двух недель. Парализованного мужчину нашли на коврике у дверей незнакомой ему квартиры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Утро нерабочего понедельника 6 ноября у одной из тюменок началось с неожиданного стука в дверь. В глазок женщина увидела, что на коврике у ее двери лежит незнакомец. Он сообщил, что у него отказали ноги после двухнедельного запоя, а еще его ударили по голове», — рассказали URA.RU в депздраве. Тюменка испугалась открывать дверь, но позвонила в скорую помощь. Прибывшие на место медики забрали 53-летнего мужчину в больницу для дальнейшего оказания помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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