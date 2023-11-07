07 ноября 2023

Моор перенес в онлайн-режим важное событие для тюменских элит

Моор перенес в онлайн-режим губернаторские чтения, чтобы VIP не заразились
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, моор александр
Александр Моор побеспокоился о здоровье тюменского истеблишмента Фото:

Глава Тюменской области Александр Моор побеспокоился о здоровье тюменских элит и перенес в онлайн-режим традиционные губернаторские чтения, которые изначально хотели провести очно. Об этом URA.RU стало известно от источников в тюменском политическом бомонде.

«Моор планировал провести традиционные губернаторские чтения в очном режиме, уже поручил выделить помещение и оформить все соответствующие документы, но в последний момент перенес все в онлайн-формат. Все из-за роста инфекционных заболеваний в регионе. Учитывая то, что на чтениях обязаны присутствовать все первые лица региона, власти решили не рисковать», — делятся собеседники агентства.

Спикер губернаторских чтений Федор Войтоловский также не приехал в Тюмень. Изначально мероприятия хотели провести в центральной библиотеке города.

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Глава Тюменской области Александр Моор побеспокоился о здоровье тюменских элит и перенес в онлайн-режим традиционные губернаторские чтения, которые изначально хотели провести очно. Об этом URA.RU стало известно от источников в тюменском политическом бомонде. «Моор планировал провести традиционные губернаторские чтения в очном режиме, уже поручил выделить помещение и оформить все соответствующие документы, но в последний момент перенес все в онлайн-формат. Все из-за роста инфекционных заболеваний в регионе. Учитывая то, что на чтениях обязаны присутствовать все первые лица региона, власти решили не рисковать», — делятся собеседники агентства. Спикер губернаторских чтений Федор Войтоловский также не приехал в Тюмень. Изначально мероприятия хотели провести в центральной библиотеке города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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