Моор перенес в онлайн-режим важное событие для тюменских элит

Моор перенес в онлайн-режим губернаторские чтения, чтобы VIP не заразились

Александр Моор побеспокоился о здоровье тюменского истеблишмента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Тюменской области Александр Моор побеспокоился о здоровье тюменских элит и перенес в онлайн-режим традиционные губернаторские чтения, которые изначально хотели провести очно. Об этом URA.RU стало известно от источников в тюменском политическом бомонде.

«Моор планировал провести традиционные губернаторские чтения в очном режиме, уже поручил выделить помещение и оформить все соответствующие документы, но в последний момент перенес все в онлайн-формат. Все из-за роста инфекционных заболеваний в регионе. Учитывая то, что на чтениях обязаны присутствовать все первые лица региона, власти решили не рисковать», — делятся собеседники агентства.

Спикер губернаторских чтений Федор Войтоловский также не приехал в Тюмень. Изначально мероприятия хотели провести в центральной библиотеке города.