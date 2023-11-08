Курганский депутат готовит в депздрав обращение из-за условий в больнице

Депутат Курганской областной думы Сергей Федотов готовит обращение в депздрав, в котором предложит улучшить условия для родителей с детьми в Курганской детской больнице им. Красного креста. Предложения касаются питания родителей и оснащения больницы широкими кроватями, рассказал URA.RU Федотов.
«На каникулах попал с сыном в Курганскую областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста. […] К сожалению, не без минусов, для родителей с ребятишками условия нахождения в больнице не очень хорошие. Есть пара предложений, которые я как депутат оформлю в обращение к директору департамента здравоохранения Курганской области Алексею Сигидаеву», — сообщил Федотов.
Депутат предлагает для родителей детей старше четырех лет организовать возможность питания в больничной столовой. Сейчас, по словам Федотова, питание для родителей старших детей не предоставляется, в больнице действует карантинный режим, поэтому в магазин не пускают. «У кого есть родственники в городе, они передают еду. А если такой возможности нет, то питание в буфете», — отметил он. Федотов предлагает посчитать расходы на питание родителей и учесть их в бюджете области, либо дать возможность родителям самим оплачивать горячие обеды в столовой. Второе предложение — заменить часть кроватей на полутораспальные. Сейчас родителям с детьми некомфортно находиться на односпальных кроватях. Претензий к медперсоналу больницы и лечению ребенка у депутата не было. Обращение Федотов планирует направить в конце недели.
URA.RU направило в департамент здравоохранения запрос, с просьбой прокомментировать предложения депутата по улучшению условий пребывания в Курганской детской больнице им. Красного креста. Ответ ожидается, публикация будет дополнена.
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