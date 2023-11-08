08 ноября 2023

Собчак высмеяла образ депутата Госдумы из Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
В своем telegram-канале журналистка раскритиковала одежду девушки, но отметила ободок более чем за 40 тысяч рублей Фото:

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла образ депутата Госдумы РФ Ксении Горячевой (уроженка села Аромашево Тюменской области). В своем telegram-канале журналистка раскритиковала одежду девушки, но отметила ободок более чем за 40 тысяч рублей.

«Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева на пленарном заседании. Футболка с платьем уже нет, а вот ободок Prada (от 425 евро) — ок, оставляем», — прокомментировала Собчак внешний вид Горячевой.

В своем telegram-канале депутат предложила телеведущей оценить и другие свои образы. «Ксения Анатольевна, буду рада комментариям и к этим образам. В целом консультации по стилю люблю, но боюсь на вашу зарплаты не хватит (вся ушла на ободок)», — ответила девушка журналистке.

Ранее URA.RU писало, что Горячева раскритиковала идею запрета абортов. По ее словам, властям необходимо работать с причинами, которые вынуждают женщин прерывать беременность. Также депутат выступила против платы гражданкам за отказ от аборта.

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Телеведущая Ксения Собчак высмеяла образ депутата Госдумы РФ Ксении Горячевой (уроженка села Аромашево Тюменской области). В своем telegram-канале журналистка раскритиковала одежду девушки, но отметила ободок более чем за 40 тысяч рублей. «Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева на пленарном заседании. Футболка с платьем уже нет, а вот ободок Prada (от 425 евро) — ок, оставляем», — прокомментировала Собчак внешний вид Горячевой. В своем telegram-канале депутат предложила телеведущей оценить и другие свои образы. «Ксения Анатольевна, буду рада комментариям и к этим образам. В целом консультации по стилю люблю, но боюсь на вашу зарплаты не хватит (вся ушла на ободок)», — ответила девушка журналистке. Ранее URA.RU писало, что Горячева раскритиковала идею запрета абортов. По ее словам, властям необходимо работать с причинами, которые вынуждают женщин прерывать беременность. Также депутат выступила против платы гражданкам за отказ от аборта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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