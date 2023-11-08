Скандальному экс-кандидату в депутаты думы Тюмени Манукяну продлили арест

Рудик Манукян пробудет за решеткой до 24 декабря
Скандальному экс-кандидату в депутаты думы Тюмени Рудику Манукяну продлили арест. Он пробудет под стражей до 24 декабря 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Арест продлен до 24 декабря 2023 года. Идет расследование, нет оснований для смягчения меры пресечения», — сообщили агентству в судах.
Манукян избирался по одномандатному округу от «Новых людей», однако снялся из предвыборной гонки за несколько дней до дня голосования, после чего был обвинен по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его подозревают в махинациях при обслуживании дорог по муниципальным контрактам.
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