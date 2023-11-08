Скандальному экс-кандидату в депутаты думы Тюмени Манукяну продлили арест

Бывшему депутату Рудику Манукяну продлили арест до 24 декабря 2023 года

09 ноября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Рудик Манукян пробудет за решеткой до 24 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скандальному экс-кандидату в депутаты думы Тюмени Рудику Манукяну продлили арест. Он пробудет под стражей до 24 декабря 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Арест продлен до 24 декабря 2023 года. Идет расследование, нет оснований для смягчения меры пресечения», — сообщили агентству в судах. В Тюмени раскрыты причины задержания экс-кандидата в гордуму Манукяна Манукян избирался по одномандатному округу от «Новых людей», однако снялся из предвыборной гонки за несколько дней до дня голосования, после чего был обвинен по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его подозревают в махинациях при обслуживании дорог по муниципальным контрактам.

Скандальному экс-кандидату в депутаты думы Тюмени Рудику Манукяну продлили арест. Он пробудет под стражей до 24 декабря 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Арест продлен до 24 декабря 2023 года. Идет расследование, нет оснований для смягчения меры пресечения», — сообщили агентству в судах. Манукян избирался по одномандатному округу от «Новых людей», однако снялся из предвыборной гонки за несколько дней до дня голосования, после чего был обвинен по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его подозревают в махинациях при обслуживании дорог по муниципальным контрактам.