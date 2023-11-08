08 ноября 2023

Скандальному экс-кандидату в депутаты думы Тюмени Манукяну продлили арест

Бывшему депутату Рудику Манукяну продлили арест до 24 декабря 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, задержание
Рудик Манукян пробудет за решеткой до 24 декабря Фото:

Скандальному экс-кандидату в депутаты думы Тюмени Рудику Манукяну продлили арест. Он пробудет под стражей до 24 декабря 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Арест продлен до 24 декабря 2023 года. Идет расследование, нет оснований для смягчения меры пресечения», — сообщили агентству в судах.

В Тюмени раскрыты причины задержания экс-кандидата в гордуму Манукяна

Манукян избирался по одномандатному округу от «Новых людей», однако снялся из предвыборной гонки за несколько дней до дня голосования, после чего был обвинен по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его подозревают в махинациях при обслуживании дорог по муниципальным контрактам.

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Скандальному экс-кандидату в депутаты думы Тюмени Рудику Манукяну продлили арест. Он пробудет под стражей до 24 декабря 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Арест продлен до 24 декабря 2023 года. Идет расследование, нет оснований для смягчения меры пресечения», — сообщили агентству в судах. Манукян избирался по одномандатному округу от «Новых людей», однако снялся из предвыборной гонки за несколько дней до дня голосования, после чего был обвинен по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его подозревают в махинациях при обслуживании дорог по муниципальным контрактам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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