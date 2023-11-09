09 ноября 2023

В Тюмени обустроят съезды для жителей нового микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство моста через Туру в районе Лесобазы. Восточный обход. Тюмень, мост, большегруз, путепровод, объезд
Ранее жители жаловались на труднодоступность района Фото:

В Тюмени обустроят съезды, которые позволят въезжать в микрорайон Плеханово с улицы Интернациональной. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Ранее жители жаловались на труднодоступность района.

«Разрабатывается проект по обустройству дополнительных съездов в районе путепровода через Транссибирскую магистраль. По завершении проектирования будет решен вопрос строительства съездов. Они позволят водителям разворачиваться в обратном направлении и выезжать в Плеханово с улицы Интернациональной», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона просили сделать новый разворот на объездной, чтобы решить проблему труднодоступности жилого комплекса. Однако власти отказались строить такую полосу.

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В Тюмени обустроят съезды, которые позволят въезжать в микрорайон Плеханово с улицы Интернациональной. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Ранее жители жаловались на труднодоступность района. «Разрабатывается проект по обустройству дополнительных съездов в районе путепровода через Транссибирскую магистраль. По завершении проектирования будет решен вопрос строительства съездов. Они позволят водителям разворачиваться в обратном направлении и выезжать в Плеханово с улицы Интернациональной», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона просили сделать новый разворот на объездной, чтобы решить проблему труднодоступности жилого комплекса. Однако власти отказались строить такую полосу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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