В Тюмени обустроят съезды для жителей нового микрорайона

10 ноября 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Ранее жители жаловались на труднодоступность района Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени обустроят съезды, которые позволят въезжать в микрорайон Плеханово с улицы Интернациональной. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Ранее жители жаловались на труднодоступность района. «Разрабатывается проект по обустройству дополнительных съездов в районе путепровода через Транссибирскую магистраль. По завершении проектирования будет решен вопрос строительства съездов. Они позволят водителям разворачиваться в обратном направлении и выезжать в Плеханово с улицы Интернациональной», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона просили сделать новый разворот на объездной, чтобы решить проблему труднодоступности жилого комплекса. Однако власти отказались строить такую полосу.

В Тюмени обустроят съезды, которые позволят въезжать в микрорайон Плеханово с улицы Интернациональной. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Ранее жители жаловались на труднодоступность района. «Разрабатывается проект по обустройству дополнительных съездов в районе путепровода через Транссибирскую магистраль. По завершении проектирования будет решен вопрос строительства съездов. Они позволят водителям разворачиваться в обратном направлении и выезжать в Плеханово с улицы Интернациональной», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона просили сделать новый разворот на объездной, чтобы решить проблему труднодоступности жилого комплекса. Однако власти отказались строить такую полосу.