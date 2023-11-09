В Тюмени обустроят съезды для жителей нового микрорайона

В Тюмени обустроят съезды, которые позволят въезжать в микрорайон Плеханово с улицы Интернациональной. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. Ранее жители жаловались на труднодоступность района.
«Разрабатывается проект по обустройству дополнительных съездов в районе путепровода через Транссибирскую магистраль. По завершении проектирования будет решен вопрос строительства съездов. Они позволят водителям разворачиваться в обратном направлении и выезжать в Плеханово с улицы Интернациональной», — сообщили в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что жители микрорайона просили сделать новый разворот на объездной, чтобы решить проблему труднодоступности жилого комплекса. Однако власти отказались строить такую полосу.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.