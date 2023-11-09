В Тюмени десять дней ищут пропавшую женщину. Фото

10 ноября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Женщина ушла из дома еще 31 октября Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени десять дней ищут пропавшую Елену Гуляеву. Женщина ушла из дома 31 октября. Об этом сообщает поисковый отряд «Тюмень РегионСпас». «Внимание, пропал человек! Елена Гуляева днем 31 октября ушла из дома и не вернулась. В настоящий момент о ее местонахождении ничего неизвестно», — указано в ориентировке. Женщина была одета в куртку с капюшоном и мехом черного цвета, синие джинсы, черные коротки ботинки и белую шапку. Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшего, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52. Женщина пропала из дома Фото: Тюмень РегионСпас, https://vk.com/wall-205880386_2115?w=wall-205880386_2115

В Тюмени десять дней ищут пропавшую Елену Гуляеву. Женщина ушла из дома 31 октября. Об этом сообщает поисковый отряд «Тюмень РегионСпас». «Внимание, пропал человек! Елена Гуляева днем 31 октября ушла из дома и не вернулась. В настоящий момент о ее местонахождении ничего неизвестно», — указано в ориентировке. Женщина была одета в куртку с капюшоном и мехом черного цвета, синие джинсы, черные коротки ботинки и белую шапку. Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшего, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.