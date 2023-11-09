09 ноября 2023

Губернатор Моор впервые получит персональное служебное авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Александра Моора. Тюмень, моор александр
Сейчас у главы региона нет персонального служебного транспорта Фото:

Правительство Тюменской области планирует закрепить за губернатором Александром Моором персональный автомобиль: такое право есть у ряда должностных лиц, однако глава региона в этот список все еще не входит. Соответствующий проект постановления есть в распоряжении URA.RU.

«Дополнить перечень лиц, за которыми закрепляется персональный автотранспорт. Внести в список губернатора Тюменской области», — говорится в проекте документа властей.

Сейчас персональные машины положены ряду чиновников. Это заместители губернатора, уполномоченные по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей, председатель областного избиркома и другие должностные лица, занимающие руководящие посты. Однако несмотря на то, что такое право закреплено за ними еще с 2021 года, главы региона в этом списке все еще нет.

Как пояснили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области, закрепленное за губернатором авто выделят из автопарка, который уже стоит на балансе региональных властей. При этом каких-либо особых требований к марке или модели машины не предъявляется.

Ранее URA.RU писало о том, на каких машинах ездят тюменские чиновники. В автопарках правительства и областной думы самыми популярными иномарками стали «Тойоты».

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Правительство Тюменской области планирует закрепить за губернатором Александром Моором персональный автомобиль: такое право есть у ряда должностных лиц, однако глава региона в этот список все еще не входит. Соответствующий проект постановления есть в распоряжении URA.RU. «Дополнить перечень лиц, за которыми закрепляется персональный автотранспорт. Внести в список губернатора Тюменской области», — говорится в проекте документа властей. Сейчас персональные машины положены ряду чиновников. Это заместители губернатора, уполномоченные по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей, председатель областного избиркома и другие должностные лица, занимающие руководящие посты. Однако несмотря на то, что такое право закреплено за ними еще с 2021 года, главы региона в этом списке все еще нет. Как пояснили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области, закрепленное за губернатором авто выделят из автопарка, который уже стоит на балансе региональных властей. При этом каких-либо особых требований к марке или модели машины не предъявляется. Ранее URA.RU писало о том, на каких машинах ездят тюменские чиновники. В автопарках правительства и областной думы самыми популярными иномарками стали «Тойоты».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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