Губернатор Моор впервые получит персональное служебное авто

10 ноября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Сейчас у главы региона нет персонального служебного транспорта Фото: Валерий Бычков © URA.RU Правительство Тюменской области планирует закрепить за губернатором Александром Моором персональный автомобиль: такое право есть у ряда должностных лиц, однако глава региона в этот список все еще не входит. Соответствующий проект постановления есть в распоряжении URA.RU. «Дополнить перечень лиц, за которыми закрепляется персональный автотранспорт. Внести в список губернатора Тюменской области», — говорится в проекте документа властей. Сейчас персональные машины положены ряду чиновников. Это заместители губернатора, уполномоченные по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей, председатель областного избиркома и другие должностные лица, занимающие руководящие посты. Однако несмотря на то, что такое право закреплено за ними еще с 2021 года, главы региона в этом списке все еще нет. Как пояснили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области, закрепленное за губернатором авто выделят из автопарка, который уже стоит на балансе региональных властей. При этом каких-либо особых требований к марке или модели машины не предъявляется. Ранее URA.RU писало о том, на каких машинах ездят тюменские чиновники. В автопарках правительства и областной думы самыми популярными иномарками стали «Тойоты».

Правительство Тюменской области планирует закрепить за губернатором Александром Моором персональный автомобиль: такое право есть у ряда должностных лиц, однако глава региона в этот список все еще не входит. Соответствующий проект постановления есть в распоряжении URA.RU. «Дополнить перечень лиц, за которыми закрепляется персональный автотранспорт. Внести в список губернатора Тюменской области», — говорится в проекте документа властей. Сейчас персональные машины положены ряду чиновников. Это заместители губернатора, уполномоченные по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей, председатель областного избиркома и другие должностные лица, занимающие руководящие посты. Однако несмотря на то, что такое право закреплено за ними еще с 2021 года, главы региона в этом списке все еще нет. Как пояснили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области, закрепленное за губернатором авто выделят из автопарка, который уже стоит на балансе региональных властей. При этом каких-либо особых требований к марке или модели машины не предъявляется. Ранее URA.RU писало о том, на каких машинах ездят тюменские чиновники. В автопарках правительства и областной думы самыми популярными иномарками стали «Тойоты».