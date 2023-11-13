Тюменца оштрафовали за то, что он спасался от холода пивом

14 ноября 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Мужчина боялся замерзнуть в сугробе и решил спастись алкоголем (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Тюменской области попал в ДТП, застрял в сугробе и не смог получить помощь, после чего решил выпить три литра пива, чтобы не замерзнуть, за что получил штраф. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «20 января около 22:00 часов, находясь на автодороге Суклем — Крашенинино Упоровского района Тюменской области, водитель автомобиля ГАЗ не выполнил требования ПДД о запрещении употреблять алкоголь после ДТП. В суде мужчина пояснил, что ехал домой в Заводоуковск. Из-за гололеда автомобиль занесло, он заехал в сугроб и не смог выехать, так как сел аккумулятор. Также не смог дозвониться и получить помощь, и чтобы не замерзнуть выпил три литра пива и лег спать», — рассказали в пресс-службе судов. Адвокат мужчины настаивала, что он ничего не нарушил, так как в ДТП не было других участников и вред ничьему имуществу причинен не был. Тем не менее, водителя приговорили к штрафу в 30 000 рублей и лишили водительского удостоверения на полтора года.

Житель Тюменской области попал в ДТП, застрял в сугробе и не смог получить помощь, после чего решил выпить три литра пива, чтобы не замерзнуть, за что получил штраф. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «20 января около 22:00 часов, находясь на автодороге Суклем — Крашенинино Упоровского района Тюменской области, водитель автомобиля ГАЗ не выполнил требования ПДД о запрещении употреблять алкоголь после ДТП. В суде мужчина пояснил, что ехал домой в Заводоуковск. Из-за гололеда автомобиль занесло, он заехал в сугроб и не смог выехать, так как сел аккумулятор. Также не смог дозвониться и получить помощь, и чтобы не замерзнуть выпил три литра пива и лег спать», — рассказали в пресс-службе судов. Адвокат мужчины настаивала, что он ничего не нарушил, так как в ДТП не было других участников и вред ничьему имуществу причинен не был. Тем не менее, водителя приговорили к штрафу в 30 000 рублей и лишили водительского удостоверения на полтора года.