В Тюменской области кандидат в судьи избежал службы в армии

14 ноября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Кандидат в мировые судьи сознательно не вставал на учет в военном комиссариате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области кандидат в мировые судьи Булат Шапенов после окончания вуза не стал вставать на учет в военном комиссариате по месту жительства. Об этом стало известно во время заседания комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, на котором, помимо прочего, изучались анкеты претендентов на должности мировых судей региона. «В 1999 году я закончил Тюменский государственный университет. В этом же году у меня родилась дочь — соответствующие документы были предоставлены в военкомат для получения отсрочки. Единственное, что могу поставить себе в вину, то, что я своевременно не встал на учет с 2003 по 2006 гг., когда переехал в Упоровский район — это, да, это случилось. Сложно сейчас объяснить, по какой причине, но вовремя тогда этого не сделал. Что касается уклонения от службы в армии, то я с 2021 года по 2023 гг. работал в ОВД на должности следователя, и, соответственно, имел отсрочку от службы в армии», — заявил Шапенов, отвечая на вопросы комиссии. По результатам заседания комиссии, Шапенов был рекомендован на должность мирового судьи. Соответствующее решение принял комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы.

В Тюменской области кандидат в мировые судьи Булат Шапенов после окончания вуза не стал вставать на учет в военном комиссариате по месту жительства. Об этом стало известно во время заседания комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, на котором, помимо прочего, изучались анкеты претендентов на должности мировых судей региона. «В 1999 году я закончил Тюменский государственный университет. В этом же году у меня родилась дочь — соответствующие документы были предоставлены в военкомат для получения отсрочки. Единственное, что могу поставить себе в вину, то, что я своевременно не встал на учет с 2003 по 2006 гг., когда переехал в Упоровский район — это, да, это случилось. Сложно сейчас объяснить, по какой причине, но вовремя тогда этого не сделал. Что касается уклонения от службы в армии, то я с 2021 года по 2023 гг. работал в ОВД на должности следователя, и, соответственно, имел отсрочку от службы в армии», — заявил Шапенов, отвечая на вопросы комиссии. По результатам заседания комиссии, Шапенов был рекомендован на должность мирового судьи. Соответствующее решение принял комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы.