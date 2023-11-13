Тюменец заплатит за секс с девочкой, на которой он женился

14 ноября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Мужчина заплатит бывшей молодой жене, с которой он спал до вступления в брак Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Тюменской области заплатит 250 тысяч рублей компенсации девочке, с которой он состоял в интимных отношениях, когда ей еще не было и 16 лет. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По итогу мужчина женился на подростке, но уже успел с ней развестись из-за тещи. «С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года житель Викуловского района неоднократно совершал половые сношения с девочкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста. Его осудили к 200 часам исправительных работ, но освободили от наказания, так как он женился на потерпевшей. Тем не менее прокурор вышел в суд с требованием об уплате последней компенсации морального вреда в 250 000 рублей, которое было удовлетворено», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как пояснил в суде сам обвиняемый, его брак с юной женой уже расторгнут. Причиной тому, по словам мужчины, стала теща, которая препятствовала общению супругов и их совместной жизни. При этом платить компенсацию тюменец не хотел: он настаивал, что, вступив в брак с девочкой он снял с себя вину в уголовном преступлении, а сама потерпевшая заявления на него не писала, однако этот аргумент действия не возымел.

Житель Тюменской области заплатит 250 тысяч рублей компенсации девочке, с которой он состоял в интимных отношениях, когда ей еще не было и 16 лет. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По итогу мужчина женился на подростке, но уже успел с ней развестись из-за тещи. «С декабря 2020 года по сентябрь 2021 года житель Викуловского района неоднократно совершал половые сношения с девочкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста. Его осудили к 200 часам исправительных работ, но освободили от наказания, так как он женился на потерпевшей. Тем не менее прокурор вышел в суд с требованием об уплате последней компенсации морального вреда в 250 000 рублей, которое было удовлетворено», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как пояснил в суде сам обвиняемый, его брак с юной женой уже расторгнут. Причиной тому, по словам мужчины, стала теща, которая препятствовала общению супругов и их совместной жизни. При этом платить компенсацию тюменец не хотел: он настаивал, что, вступив в брак с девочкой он снял с себя вину в уголовном преступлении, а сама потерпевшая заявления на него не писала, однако этот аргумент действия не возымел.