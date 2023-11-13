13 ноября 2023

Жители ЯНАО поддерживают законопроект о сокращении рабочего времени

© Служба новостей «URA.RU»
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60% опрошенных за то, чтобы рабочую неделю сократили на один час Фото:

Большинство жителей ЯНАО поддерживают инициативу о сокращении рабочей недели на один час. Как сообщается в опросе сервиса SuperJob, так ответили 60% из опрошенных респондентов.

«Законопроект о сокращении рабочего времени на один час в неделю поддержали 60% ямальцев. Причем женщины одобряют инициативу активнее мужчин (67% против 53% соответственно). Против законопроекта 16%, их основные опасения касаются размера заработка. 24% затруднились оценить инициативу депутатов», — говорится в сообщении. У 28% респондентов работодатели уменьшили время работы в пятницу на 1 час.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме предлагают уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов. Проект внесли в начале ноября.

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Большинство жителей ЯНАО поддерживают инициативу о сокращении рабочей недели на один час. Как сообщается в опросе сервиса SuperJob, так ответили 60% из опрошенных респондентов. «Законопроект о сокращении рабочего времени на один час в неделю поддержали 60% ямальцев. Причем женщины одобряют инициативу активнее мужчин (67% против 53% соответственно). Против законопроекта 16%, их основные опасения касаются размера заработка. 24% затруднились оценить инициативу депутатов», — говорится в сообщении. У 28% респондентов работодатели уменьшили время работы в пятницу на 1 час. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме предлагают уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов. Проект внесли в начале ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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