Жители ЯНАО поддерживают законопроект о сокращении рабочего времени

14 ноября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

60% опрошенных за то, чтобы рабочую неделю сократили на один час Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Большинство жителей ЯНАО поддерживают инициативу о сокращении рабочей недели на один час. Как сообщается в опросе сервиса SuperJob, так ответили 60% из опрошенных респондентов. «Законопроект о сокращении рабочего времени на один час в неделю поддержали 60% ямальцев. Причем женщины одобряют инициативу активнее мужчин (67% против 53% соответственно). Против законопроекта 16%, их основные опасения касаются размера заработка. 24% затруднились оценить инициативу депутатов», — говорится в сообщении. У 28% респондентов работодатели уменьшили время работы в пятницу на 1 час. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме предлагают уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов. Проект внесли в начале ноября.

Большинство жителей ЯНАО поддерживают инициативу о сокращении рабочей недели на один час. Как сообщается в опросе сервиса SuperJob, так ответили 60% из опрошенных респондентов. «Законопроект о сокращении рабочего времени на один час в неделю поддержали 60% ямальцев. Причем женщины одобряют инициативу активнее мужчин (67% против 53% соответственно). Против законопроекта 16%, их основные опасения касаются размера заработка. 24% затруднились оценить инициативу депутатов», — говорится в сообщении. У 28% респондентов работодатели уменьшили время работы в пятницу на 1 час. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме предлагают уменьшить рабочую неделю с 40 до 39 часов. Проект внесли в начале ноября.