Мишустин наградил тюменского строителя орденом «За заслуги перед Отечеством»

15 ноября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Мишустин выступил на XVII Международном форуме «Транспорт России» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава правительства РФ Михаил Мишустин наградил начальника участка филиала тюменской строительной компании «Мостострой-11» Тимура Стрижанцева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония награждения прошла 15 ноября на XVII Международном форуме «Транспорт России». Информация об этом указана на официальном сайте правительства России. «Медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Стрижанцев Тимур Вячеславович — начальник участка филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-15“», — указано в документе, опубликованном на сайте российского правительства. Компания «Мостострой-11» является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Организация получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов как в регионе, так и за его пределами.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин наградил начальника участка филиала тюменской строительной компании «Мостострой-11» Тимура Стрижанцева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония награждения прошла 15 ноября на XVII Международном форуме «Транспорт России». Информация об этом указана на официальном сайте правительства России. «Медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. Стрижанцев Тимур Вячеславович — начальник участка филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-15“», — указано в документе, опубликованном на сайте российского правительства. Компания «Мостострой-11» является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Организация получает большинство контрактов на реализацию крупных строительных проектов как в регионе, так и за его пределами.