Курганец отсудил у автосалона деньги за услугу стоимостью 250 000 рублей

Курганский автосалон проиграл суд из-за навязанной услуги за 250 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Шумихинского округа Курганской области отсудил у автосалона деньги за карту на услуги справочного сервиса стоимостью в 250 000 рублей. Как пояснили в суде, деньги списали со счета мужчины, а саму суть договора водителю не объяснили. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы судебной системы Курганской области.

«Житель Шумихинского муниципального округа через суд взыскал с автосалона деньги за навязанную ему дополнительную услугу при покупке автомобиля. На основании установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд частично удовлетворил исковые требования», — указано в посте канала «Правосудие в Зауралье. Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области».

При покупке автомобиля мужчине навязали карту «Combo Pro U», которая стоила 250 000 рублей, заявив, что иначе приобретение машины невозможно. Она давала доступ к круглосуточному справочному сервису. Мужчина планировал расторгнуть договор, однако сотрудники автосалона проигнорировали его заявление об отказе от услуги. Отмечается, что после частичного удовлетворения иска в пользу курганца с салона взыскали 375 000 рублей (250 000 за услугу, 125 000 — штраф). Решение Шумихинского районного суда вступило в силу.

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