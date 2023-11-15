15 ноября 2023

Курганец отсудил у автосалона деньги за услугу стоимостью 250 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд
Курганский автосалон проиграл суд из-за навязанной услуги за 250 000 рублей Фото:

Житель Шумихинского округа Курганской области отсудил у автосалона деньги за карту на услуги справочного сервиса стоимостью в 250 000 рублей. Как пояснили в суде, деньги списали со счета мужчины, а саму суть договора водителю не объяснили. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы судебной системы Курганской области.

«Житель Шумихинского муниципального округа через суд взыскал с автосалона деньги за навязанную ему дополнительную услугу при покупке автомобиля. На основании установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд частично удовлетворил исковые требования», — указано в посте канала «Правосудие в Зауралье. Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области».

При покупке автомобиля мужчине навязали карту «Combo Pro U», которая стоила 250 000 рублей, заявив, что иначе приобретение машины невозможно. Она давала доступ к круглосуточному справочному сервису. Мужчина планировал расторгнуть договор, однако сотрудники автосалона проигнорировали его заявление об отказе от услуги. Отмечается, что после частичного удовлетворения иска в пользу курганца с салона взыскали 375 000 рублей (250 000 за услугу, 125 000 — штраф). Решение Шумихинского районного суда вступило в силу.

Ранее жительница Шадринска отсудила у управляющей компании «Русский дом» оплату за сбор ртутьсодержащего мусора и компенсацию морального вреда. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров, которому собственница квартиры пожаловалась на УК.

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Житель Шумихинского округа Курганской области отсудил у автосалона деньги за карту на услуги справочного сервиса стоимостью в 250 000 рублей. Как пояснили в суде, деньги списали со счета мужчины, а саму суть договора водителю не объяснили. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы судебной системы Курганской области. «Житель Шумихинского муниципального округа через суд взыскал с автосалона деньги за навязанную ему дополнительную услугу при покупке автомобиля. На основании установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд частично удовлетворил исковые требования», — указано в посте канала «Правосудие в Зауралье. Объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области». При покупке автомобиля мужчине навязали карту «Combo Pro U», которая стоила 250 000 рублей, заявив, что иначе приобретение машины невозможно. Она давала доступ к круглосуточному справочному сервису. Мужчина планировал расторгнуть договор, однако сотрудники автосалона проигнорировали его заявление об отказе от услуги. Отмечается, что после частичного удовлетворения иска в пользу курганца с салона взыскали 375 000 рублей (250 000 за услугу, 125 000 — штраф). Решение Шумихинского районного суда вступило в силу. Ранее жительница Шадринска отсудила у управляющей компании «Русский дом» оплату за сбор ртутьсодержащего мусора и компенсацию морального вреда. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров, которому собственница квартиры пожаловалась на УК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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