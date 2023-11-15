Эпидемия коровьего лейкоза подбирается все ближе к Тюмени

16 ноября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Случаи убоя зараженных животных для продажи мяса выявлены в селе Перевалово Тюменского района Фото: Георгий Бергал © URA.RU В селе Перевалово Тюменского района выявлены факты заражения коров лейкозом, который уже распространен в нескольких удаленных от областного центра районах. О том, что зараженных животных пускают на мясо, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Поступила информация из Управления ветеринарии Тюменской области. Подтверждены факты убоя больного лейкозом крупного рогатого скота на территории личных подсобных хозяйств в деревне Копотилово Казанскиого района и селе Перевалово Тюменского района», — говорится в сообщении. По информации Россельхознадзора, фактов причинения вреда жизни и здоровью жителям области не выявлено. Ранее URA.RU рассказало о том, что мясо зараженных коров готовили к продаже в Исетском районе области.

В селе Перевалово Тюменского района выявлены факты заражения коров лейкозом, который уже распространен в нескольких удаленных от областного центра районах. О том, что зараженных животных пускают на мясо, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Поступила информация из Управления ветеринарии Тюменской области. Подтверждены факты убоя больного лейкозом крупного рогатого скота на территории личных подсобных хозяйств в деревне Копотилово Казанскиого района и селе Перевалово Тюменского района», — говорится в сообщении. По информации Россельхознадзора, фактов причинения вреда жизни и здоровью жителям области не выявлено. Ранее URA.RU рассказало о том, что мясо зараженных коров готовили к продаже в Исетском районе области.