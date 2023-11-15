Эпидемия коровьего лейкоза подбирается все ближе к Тюмени

В селе Перевалово Тюменского района выявлены факты заражения коров лейкозом, который уже распространен в нескольких удаленных от областного центра районах. О том, что зараженных животных пускают на мясо, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«Поступила информация из Управления ветеринарии Тюменской области. Подтверждены факты убоя больного лейкозом крупного рогатого скота на территории личных подсобных хозяйств в деревне Копотилово Казанскиого района и селе Перевалово Тюменского района», — говорится в сообщении.
По информации Россельхознадзора, фактов причинения вреда жизни и здоровью жителям области не выявлено. Ранее URA.RU рассказало о том, что мясо зараженных коров готовили к продаже в Исетском районе области.
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