15 ноября 2023

Эпидемия коровьего лейкоза подбирается все ближе к Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень". Москва , корова
Случаи убоя зараженных животных для продажи мяса выявлены в селе Перевалово Тюменского района Фото:

В селе Перевалово Тюменского района выявлены факты заражения коров лейкозом, который уже распространен в нескольких удаленных от областного центра районах. О том, что зараженных животных пускают на мясо, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Поступила информация из Управления ветеринарии Тюменской области. Подтверждены факты убоя больного лейкозом крупного рогатого скота на территории личных подсобных хозяйств в деревне Копотилово Казанскиого района и селе Перевалово Тюменского района», — говорится в сообщении.

По информации Россельхознадзора, фактов причинения вреда жизни и здоровью жителям области не выявлено. Ранее URA.RU рассказало о том, что мясо зараженных коров готовили к продаже в Исетском районе области.

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В селе Перевалово Тюменского района выявлены факты заражения коров лейкозом, который уже распространен в нескольких удаленных от областного центра районах. О том, что зараженных животных пускают на мясо, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Поступила информация из Управления ветеринарии Тюменской области. Подтверждены факты убоя больного лейкозом крупного рогатого скота на территории личных подсобных хозяйств в деревне Копотилово Казанскиого района и селе Перевалово Тюменского района», — говорится в сообщении. По информации Россельхознадзора, фактов причинения вреда жизни и здоровью жителям области не выявлено. Ранее URA.RU рассказало о том, что мясо зараженных коров готовили к продаже в Исетском районе области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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