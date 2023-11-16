Тюменские предприниматели с помощью гадалок начали заманивать новых клиентов

16 ноября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Услуги тарологов становятся все больше востребованными в тюменской тусовке Фото: Николай Нетунаев © URA.RU Тюменские предприниматели с целью привлечения новых клиентов начали приглашать на свои мероприятия гадалок на картах Таро. Об этом стало известно журналистам. Тарологи «развлекают» гостей на открытии магазинов и в клиентские дни. «Три часа для вас будет работать таролог. В формате тет-а-тет он ответит на любой ваш запрос. Простоя вытяните карту из колоды и узнайте ответ на волнующий вас вопрос», — говорится в анонсе открытия магазина одежды в Тюмени. Развлекают посетителей предсказаниями и некоторые тюменские салоны красоты. В клиентские дни там также устраивают встречи с эзотериками и гадание на картах. Владелица известного тюменского салона красоты рассказала корреспонденту URA.RU о том, что таролог — новый формат развлечения на мероприятиях. По ее словам, такие услуги пользуются большой популярностью у девушек, и многие с удовольствием приходят на такие тематические вечеринки. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени вырос спрос на услуги тарологов. Горожане готовы отдавать от 3 до 40 тысяч рублей за консультацию и предсказание будущего.

Тюменские предприниматели с целью привлечения новых клиентов начали приглашать на свои мероприятия гадалок на картах Таро. Об этом стало известно журналистам. Тарологи «развлекают» гостей на открытии магазинов и в клиентские дни. «Три часа для вас будет работать таролог. В формате тет-а-тет он ответит на любой ваш запрос. Простоя вытяните карту из колоды и узнайте ответ на волнующий вас вопрос», — говорится в анонсе открытия магазина одежды в Тюмени. Развлекают посетителей предсказаниями и некоторые тюменские салоны красоты. В клиентские дни там также устраивают встречи с эзотериками и гадание на картах. Владелица известного тюменского салона красоты рассказала корреспонденту URA.RU о том, что таролог — новый формат развлечения на мероприятиях. По ее словам, такие услуги пользуются большой популярностью у девушек, и многие с удовольствием приходят на такие тематические вечеринки. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени вырос спрос на услуги тарологов. Горожане готовы отдавать от 3 до 40 тысяч рублей за консультацию и предсказание будущего.