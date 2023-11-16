Начальник курганского управления Росгвардии Охрименко ждет генеральское звание. Инсайд

17 ноября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Полковник Охрименко может стать генералом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Должность начальника управления Росгвардии по Курганской области в ближайшее время станет генеральской. С большой долей вероятности, звание генерала получит глава территориального управления Олег Охрименко. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к силовой структуре. «Должности Охрименко дали генеральский статус. И теперь начальник курганского управления Росгвардии в ожидании нового звания», — сообщили источники. В настоящее время Охрименко является полковником полиции. На должность начальника курганского управления Росгвардии Охрименко был назначен в ноябре прошлого года. До назначения он возглавлял управление вневедомственной охраны в Волгоградской области. Редакция URA.RU попросила дать разъяснения пресс-службу управления. В ведомстве воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало о перестановках в руководстве курганского теруправления Росгвардии. На место вышедшего на пенсию замначальника Николая Суханова источники редакции прочат замкомандира местного СОБР.

Должность начальника управления Росгвардии по Курганской области в ближайшее время станет генеральской. С большой долей вероятности, звание генерала получит глава территориального управления Олег Охрименко. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к силовой структуре. «Должности Охрименко дали генеральский статус. И теперь начальник курганского управления Росгвардии в ожидании нового звания», — сообщили источники. В настоящее время Охрименко является полковником полиции. На должность начальника курганского управления Росгвардии Охрименко был назначен в ноябре прошлого года. До назначения он возглавлял управление вневедомственной охраны в Волгоградской области. Редакция URA.RU попросила дать разъяснения пресс-службу управления. В ведомстве воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало о перестановках в руководстве курганского теруправления Росгвардии. На место вышедшего на пенсию замначальника Николая Суханова источники редакции прочат замкомандира местного СОБР.