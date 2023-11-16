16 ноября 2023

Начальник курганского управления Росгвардии Охрименко ждет генеральское звание. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , охрименко олег
Полковник Охрименко может стать генералом Фото:

Должность начальника управления Росгвардии по Курганской области в ближайшее время станет генеральской. С большой долей вероятности, звание генерала получит глава территориального управления Олег Охрименко. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к силовой структуре.

«Должности Охрименко дали генеральский статус. И теперь начальник курганского управления Росгвардии в ожидании нового звания», — сообщили источники. В настоящее время Охрименко является полковником полиции.

На должность начальника курганского управления Росгвардии Охрименко был назначен в ноябре прошлого года. До назначения он возглавлял управление вневедомственной охраны в Волгоградской области.

Редакция URA.RU попросила дать разъяснения пресс-службу управления. В ведомстве воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало о перестановках в руководстве курганского теруправления Росгвардии. На место вышедшего на пенсию замначальника Николая Суханова источники редакции прочат замкомандира местного СОБР.

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Должность начальника управления Росгвардии по Курганской области в ближайшее время станет генеральской. С большой долей вероятности, звание генерала получит глава территориального управления Олег Охрименко. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к силовой структуре. «Должности Охрименко дали генеральский статус. И теперь начальник курганского управления Росгвардии в ожидании нового звания», — сообщили источники. В настоящее время Охрименко является полковником полиции. На должность начальника курганского управления Росгвардии Охрименко был назначен в ноябре прошлого года. До назначения он возглавлял управление вневедомственной охраны в Волгоградской области. Редакция URA.RU попросила дать разъяснения пресс-службу управления. В ведомстве воздержались от комментариев. Ранее URA.RU сообщало о перестановках в руководстве курганского теруправления Росгвардии. На место вышедшего на пенсию замначальника Николая Суханова источники редакции прочат замкомандира местного СОБР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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