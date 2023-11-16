Курганские власти начали выдавать новые сертификаты на жилье

Правительство Курганской области выдала сертификаты детям-сиротам на сумму более 2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В главном управлении социальной защиты населения Курганской области начали выдавать новый вид сертификатов на приобретение жилья курганским детям-сиротам, которые достигли 22-летнего возраста на сумму 2 млн рублей. Об этом пишет глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Коллеги начали выдавать за счет областного бюджета сертификаты сиротам на приобретение жилья. Приняли решение ввести дополнительный механизм для тех, кто старше 22 лет, уже уверенно стоит на ногах и может принимать взвешенные решения по выбору квартиры. Чтобы можно было купить жилье там, где хочется — поближе к работе, детсаду ребенка. Сумма сертификата — более 2 млн рублей», — пишет Шумков. Губернатор отмечает, что средства по сертификату будут перечисляться продавцу квартиры только после того, как владелец сертификата получит право собственности на жилье.

Также сообщается, что на данный момент было выдано 8 таких сертификатов, а в работе находятся еще более 60 заявок. Кроме этого, со слов Шумкова, параллельно приобретается и предоставляется жилье по договорам социального найма. Так, ежегодно 400 курганцам из числа детей-сирот выделяются квартиры.

На сайте областного правительства назвали условия для получения выплаты. «Право на получение жилищного сертификата имеет гражданин, достигший 22-летнего возраста с постоянным доходом. <…> Кроме того, человек не должен стоять на учете в ПНД, не иметь алкогольной и наркотической зависимостей, не быть судимым», — указано на сайте, со слов начальник главного управления соцзащиты населения по области Елена Ситникова. В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на запрос URA.RU также сообщили, что ранее таких сертификатов в регионе не было.

При поддержке губернатора Вадима Шумкова и областного правительства регулярно назначаются выплаты для различных категорий граждан и пострадавших. Ранее URA.RU писало, что губернатор заявил о выплатах семьям с детьми-инвалидами получат региональную выплату по 10 тысяч рублей на ребенка. Всего на эти цели выделят 40 млн рублей, которые обеспечат помощь для 4,3 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. Также финансовая поддержка была оказана курганским погорельцам, потерявшим жилье в природных пожарах весной.