16 ноября 2023

Курганцы простились с бывшим подполковником полиции, погибшим на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны погибшего полицейского Михалева Дениса в поселке Мишкино. Курган, венок, полиция, похороны
В Курганской области похоронили бывшего сотрудника полиции, погибшего на СВО Фото:
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В Курганской области простились с подполковником полиции в отставке Сергеем Башкиновым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Бойца похоронили в Макушинском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона.

«Курганский военнослужащий, подполковник полиции в отставке Сергей Петрович Башкинов погиб в зоне СВО 8 октября. На фронте был в звании младшего сержанта, служил старшим стрелком в мотострелковой роте», — сообщили в областном военкомате. Боец был с почестями похоронен в селе Пионерское Макушинского муниципального округа.

В Курганской области простились с подполковником в отставке, погибшем в зоне СВО
В Курганской области простились с подполковником в отставке, погибшем в зоне СВО
Фото:

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В Курганской области простились с подполковником полиции в отставке Сергеем Башкиновым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Бойца похоронили в Макушинском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. «Курганский военнослужащий, подполковник полиции в отставке Сергей Петрович Башкинов погиб в зоне СВО 8 октября. На фронте был в звании младшего сержанта, служил старшим стрелком в мотострелковой роте», — сообщили в областном военкомате. Боец был с почестями похоронен в селе Пионерское Макушинского муниципального округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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