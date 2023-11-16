В Курганской области похоронили бывшего сотрудника полиции, погибшего на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курганской области простились с подполковником полиции в отставке Сергеем Башкиновым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Бойца похоронили в Макушинском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона.
«Курганский военнослужащий, подполковник полиции в отставке Сергей Петрович Башкинов погиб в зоне СВО 8 октября. На фронте был в звании младшего сержанта, служил старшим стрелком в мотострелковой роте», — сообщили в областном военкомате. Боец был с почестями похоронен в селе Пионерское Макушинского муниципального округа.
В Курганской области простились с подполковником в отставке, погибшем в зоне СВО
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