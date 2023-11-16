Курганцы простились с бывшим подполковником полиции, погибшим на СВО. Фото

17 ноября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

В Курганской области похоронили бывшего сотрудника полиции, погибшего на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курганской области простились с подполковником полиции в отставке Сергеем Башкиновым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Бойца похоронили в Макушинском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. «Курганский военнослужащий, подполковник полиции в отставке Сергей Петрович Башкинов погиб в зоне СВО 8 октября. На фронте был в звании младшего сержанта, служил старшим стрелком в мотострелковой роте», — сообщили в областном военкомате. Боец был с почестями похоронен в селе Пионерское Макушинского муниципального округа. В Курганской области простились с подполковником в отставке, погибшем в зоне СВО Фото: группа «ПАТРИОТЫ МАКУШИНО» в соцсети «Одноклассники»

В Курганской области простились с подполковником полиции в отставке Сергеем Башкиновым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Бойца похоронили в Макушинском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. «Курганский военнослужащий, подполковник полиции в отставке Сергей Петрович Башкинов погиб в зоне СВО 8 октября. На фронте был в звании младшего сержанта, служил старшим стрелком в мотострелковой роте», — сообщили в областном военкомате. Боец был с почестями похоронен в селе Пионерское Макушинского муниципального округа.