Курганские полицейские устраивают массовые облавы на пьяных водителей

В Курганской области сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме 18 и 19 ноября

На курганских трассах полицейские собираются отлавливать нетрезвых водителей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим работы 18 и 19 ноября. Главная цель — пресечь передвижение водителей за рулем в состоянии опьянения, рассказали в УГИБДД УМВД России по региону.

«В выходные (18 и 19 ноября — прим. URA.RU) сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. На дорогах будут осуществляться массовые остановки транспортных средств с целью проверки водителей на состояние опьянения», — указано на сайте ведомства.

По данным полиция, в области проблема управления автомобилем в состоянии опьянения не теряет актуальности. С начала года по вине пьяных водителей или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования произошло 104 ДТП. В результате таких происшествий погибли 36 человек, еще 118 — получили травмы различной степени тяжести.