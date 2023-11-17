17 ноября 2023

Власти Тобольска потратят 72 млн рублей на снос медицинского здания

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос разрушенной больницы на Большакова. Екатеринбурга, снос здания, здание под снос
Мэрия Тобольска снесет здание бывшей терапевтии, признанное непригодным для пребывания в нем людей Фото:

Мэрия Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 72 миллиона рублей заняться сносом пятиэтажного здания терапевтического корпуса, расположенного на улице Красноармейская. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Местонахождение объекта: Тюменская область, город Тобольск, улица Красноармейская, дом 6, корпус 6. Срок выполнения работ (снос и демонтаж): в течение трех месяцев с даты заключения контракта», — говорится в опубликованной на портале документации.

Сообщается также, что помимо сноса здания, подрядчику необходимо будет провести работы по благоустройству территории — расчистить территорию от мусора и разбить газон. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 30 ноября.

В начале сентября в мэрии Тобольска анонсировали строительство «Менделеев-парка» на территории старого Ландшафтного парка. По замыслу чиновников, это место объединит в себе парк аттракционов, развлекательные площадки и экотропу.

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Мэрия Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 72 миллиона рублей заняться сносом пятиэтажного здания терапевтического корпуса, расположенного на улице Красноармейская. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Местонахождение объекта: Тюменская область, город Тобольск, улица Красноармейская, дом 6, корпус 6. Срок выполнения работ (снос и демонтаж): в течение трех месяцев с даты заключения контракта», — говорится в опубликованной на портале документации. Сообщается также, что помимо сноса здания, подрядчику необходимо будет провести работы по благоустройству территории — расчистить территорию от мусора и разбить газон. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 30 ноября. В начале сентября в мэрии Тобольска анонсировали строительство «Менделеев-парка» на территории старого Ландшафтного парка. По замыслу чиновников, это место объединит в себе парк аттракционов, развлекательные площадки и экотропу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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