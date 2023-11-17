Власти Тобольска потратят 72 млн рублей на снос медицинского здания

18 ноября 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Мэрия Тобольска снесет здание бывшей терапевтии, признанное непригодным для пребывания в нем людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 72 миллиона рублей заняться сносом пятиэтажного здания терапевтического корпуса, расположенного на улице Красноармейская. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Местонахождение объекта: Тюменская область, город Тобольск, улица Красноармейская, дом 6, корпус 6. Срок выполнения работ (снос и демонтаж): в течение трех месяцев с даты заключения контракта», — говорится в опубликованной на портале документации. Сообщается также, что помимо сноса здания, подрядчику необходимо будет провести работы по благоустройству территории — расчистить территорию от мусора и разбить газон. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 30 ноября. В начале сентября в мэрии Тобольска анонсировали строительство «Менделеев-парка» на территории старого Ландшафтного парка. По замыслу чиновников, это место объединит в себе парк аттракционов, развлекательные площадки и экотропу.

Мэрия Тобольска (Тюменская область) объявила конкурс по поиску подрядчика, готового за 72 миллиона рублей заняться сносом пятиэтажного здания терапевтического корпуса, расположенного на улице Красноармейская. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Местонахождение объекта: Тюменская область, город Тобольск, улица Красноармейская, дом 6, корпус 6. Срок выполнения работ (снос и демонтаж): в течение трех месяцев с даты заключения контракта», — говорится в опубликованной на портале документации. Сообщается также, что помимо сноса здания, подрядчику необходимо будет провести работы по благоустройству территории — расчистить территорию от мусора и разбить газон. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 30 ноября. В начале сентября в мэрии Тобольска анонсировали строительство «Менделеев-парка» на территории старого Ландшафтного парка. По замыслу чиновников, это место объединит в себе парк аттракционов, развлекательные площадки и экотропу.