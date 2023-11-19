19 ноября 2023

Депутат думы Тюмени Киричук выступил за отмену проверок в школах и садиках

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт к 23 февраля. Тюмень, киричук степан
Степан Киричук считает, что мораторий на проверки бизнеса надо распространить и на муниципальные учреждения Фото:

Председатель комиссии по городскому общественному самоуправлению думы Тюмени Степан Киричук выступил против проверок в детских садах и школах. Он сослался на излишнее внимание к муниципальным учреждениям из-за запрета проверять коммерческие организации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Сейчас плановые контрольные проверки запрещены по всем четырем видам муниципального контроля, за исключением сфер опасных для жизни. И, конечно же, очень много проверок перешло на муниципальные учреждения, предприятия, на школы и детские сады. Количество контролеров не уменьшилось. А им же надо чем-то заниматься, а кой-куда не пускают. Поэтому побежали туда», — рассказал Киричук. Он выступил за профилактические визиты вместо проверок, ссылаясь на инициативу секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и мэра Москвы Сергея Собянина.

По мнению Киричука это даст возможность избежать нарушений в муниципальных учреждениях.«Это даст возможность не уподобляться отдельным нашим службам, которые с палкой выскакивают из-за куста. И бывают очень довольны, когда кто-то что-то нарушил», — заявил он на заседании комиссии.

В Тюмени за период 2022—2023 годов, по данным руководителя департамента экономики и стратегического развития администрации города Виктора Гамузова, было проведено девять проверок и оценок регулирующего воздействия на бизнес нормативных актов муниципалитетов. Они прошли без замечаний со стороны бизнес-сообщества.

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Председатель комиссии по городскому общественному самоуправлению думы Тюмени Степан Киричук выступил против проверок в детских садах и школах. Он сослался на излишнее внимание к муниципальным учреждениям из-за запрета проверять коммерческие организации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Сейчас плановые контрольные проверки запрещены по всем четырем видам муниципального контроля, за исключением сфер опасных для жизни. И, конечно же, очень много проверок перешло на муниципальные учреждения, предприятия, на школы и детские сады. Количество контролеров не уменьшилось. А им же надо чем-то заниматься, а кой-куда не пускают. Поэтому побежали туда», — рассказал Киричук. Он выступил за профилактические визиты вместо проверок, ссылаясь на инициативу секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и мэра Москвы Сергея Собянина. По мнению Киричука это даст возможность избежать нарушений в муниципальных учреждениях.«Это даст возможность не уподобляться отдельным нашим службам, которые с палкой выскакивают из-за куста. И бывают очень довольны, когда кто-то что-то нарушил», — заявил он на заседании комиссии. В Тюмени за период 2022—2023 годов, по данным руководителя департамента экономики и стратегического развития администрации города Виктора Гамузова, было проведено девять проверок и оценок регулирующего воздействия на бизнес нормативных актов муниципалитетов. Они прошли без замечаний со стороны бизнес-сообщества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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