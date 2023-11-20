Семья погибшего на СВО курганца получила выплату от властей лишь после жалоб прокурору

Курганский суд заставил власти выплатить деньги семье военного, погибшего на СВО

Семья погибшего в зоне СВО курганца добилась выплаты миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское правительство выделило миллион рублей семье погибшего в зоне СВО после жалобы родственников в прокуратуру. Данные имеются в системе ГАС «Правосудие».

«Возложена обязанность принять решение о предоставлении средств резервного фонда <…> в размере 1 миллиона рублей как члену семьи (проживающему на территории Курганской области) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ <…> принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, погибших (в том числе вследствие полученных травм, ранений, контузий)», — говорится в материалах Курганского горсуда. Деньги в администрацию Шадринского округа перечислили после судебного решения и возбуждения исполнительного производства службой судебных приставов.

По данным источников URA.RU, приближенных к правоохранительным органам, родители погибшего в зоне СВО молодого человека обратились с жалобой в прокуратуру. Они утверждали, что им отказали в выплате, ссылаясь на то, что мужчина погиб не во время военных действий. Иск к чиновникам о выделении денег семье погибшего подал Шадринский межрайонный прокурор. Суд встал на сторону истца и постановил в начале мая выделить деньги.

Приставы возбудили производство в отношении правительства в конце августа. Еще через месяц деньги поступили по адресу. При этом правительство просило освободить его от исполнительного сбора, поскольку утверждало, что не могло перевести средства в пятидневный срок после начала работы приставов. Суд просьбу чиновников удовлетворил.

URA.RU попросило пресс-службу правительства прокомментировать порядок совершения подобных выплат. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков вспомнил о погибших земляках. Это произошло на митинге, посвященном присоединению новых территорий к РФ.