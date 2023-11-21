Глава депздрава Сигидаев анонсировал начало подготовки врачей в Кургане

22 ноября 2023 в 03:32 Размер текста - 17 +

Руководитель курганского депздрава Сигидаев поделился планами обучения врачей в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области ищут варианты подготовки врачей в регионе. Об этом заявил директор областного департамента здравоохранения Алексей Сигидаев в соцсети. «Прорабатываются три возможных варианта подготовки врачебных кадров: открытие медицинского факультета при курганском госуниверситете, создание филиала медуниверситета в Кургане, а также подготовка старших курсов на наших кафедрах и клинических базах в больницах. Уже утвержден план и дорожная карта по подготовке медиков», — рассказал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сигидаев подчеркнул, что встреча с коллегами из КГУ, депобра и регионального правительства по вопросу обучения врачей состоялась 21 ноября. Он добавил, что трудно переоценить важность подготовки медиков на базе региона, поскольку для студентов будет удобно проходить обучение непосредственно на их будущих местах работы, продолжая жить в родном крае рядом с близкими и друзьями. В Курганской области лидером рейтинга дефицитных специальностей стали врачи. На одну вакансию медика приходится всего 0,2 резюме.

Власти Курганской области ищут варианты подготовки врачей в регионе. Об этом заявил директор областного департамента здравоохранения Алексей Сигидаев в соцсети. «Прорабатываются три возможных варианта подготовки врачебных кадров: открытие медицинского факультета при курганском госуниверситете, создание филиала медуниверситета в Кургане, а также подготовка старших курсов на наших кафедрах и клинических базах в больницах. Уже утвержден план и дорожная карта по подготовке медиков», — рассказал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сигидаев подчеркнул, что встреча с коллегами из КГУ, депобра и регионального правительства по вопросу обучения врачей состоялась 21 ноября. Он добавил, что трудно переоценить важность подготовки медиков на базе региона, поскольку для студентов будет удобно проходить обучение непосредственно на их будущих местах работы, продолжая жить в родном крае рядом с близкими и друзьями. В Курганской области лидером рейтинга дефицитных специальностей стали врачи. На одну вакансию медика приходится всего 0,2 резюме.