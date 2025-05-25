В России ограничат число банковских карт на одного человека

В России с осени планируется ограничить максимальное количество банковских карт, которые может оформить одно физическое лицо, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно инициативе, на одного человека будет разрешено оформлять не более 20 карт, при этом в одном банке — не более пяти. Соответствующий законопроект планируют внести в парламент уже в июне 2025 года.
«Пока звучит предложение — всего 20 карт и пять в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать», — заявил Анатолий Аксаков «Известиям». По его словам, на принятие документа потребуется немного времени. Нововведение призвано повысить уровень безопасности в финансовой сфере и осложнить деятельность мошенников, которые используют так называемых дропперов для вывода украденных средств через многочисленные счета.
Как отмечают эксперты, на которых ссылаются «Известия», количество клиентов с более чем 20 активными банковскими картами крайне невелико и составляет порядка 0,25–0,5% от общего числа держателей карт. При этом новая мера может затронуть несколько сотен тысяч граждан. Эксперты подчеркивают, что ограничение направлено прежде всего на борьбу с финансовыми махинациями и защиту добросовестных клиентов российских банков.
В частности, с 21 мая для граждан России введены ограничения на оплату товаров в магазинах класса «люкс» по всему миру при использовании карт грузинского Bank of Georgia (BoG) на сумму, превышающую 300 евро. Введение подобных ограничений в отношении российских держателей карт Bank of Georgia депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Европейские социалисты» Илья Инджия охарактеризовал как антинародный шаг по отношению к Грузии. Политик отметил, что американская компания BlackRock стала владельцем 6,1% акций Банка Грузии. В тот же день Национальный банк Грузии ввел ограничения по сумме платежей для клиентов из России, напоминает телеканал 360.
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