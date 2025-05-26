Все заявления президента Украины Владимира Зеленского способствуют возникновению трудностей для украинской столицы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Президент Зеленский совсем не помогает своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что он говорит, вызывает проблемы — мне это не нравится, и это должно прекратиться. Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был на президентом», — написал Трамп в соцсети TruthSocial. Глава Белого дома также отметил, что старается «потушить» возникший конфликт, который случился по причине некомпетентности Зеленского и предыдущей администрации президента США.
Ранее стало известно, что украинская сторона проявила сдержанность после атак на Киев, поскольку Трамп призвал Зеленского воздержаться от действий, способных вызвать недовольство президента России Владимира Путина, передает телеканал 360. Позже глава Белого дома рассказал, что США планируют ввести новые санкции против РФ из-за масштабных ударов России по столице Украины. Однако Трамп заявил, что такое решение «ему совершенно не нравится», пишет «Царьград».
Минобороны РФ накануне сообщило о проведении в ночь на 25 мая крупномасштабной атаки, направленной на объекты военно-промышленного комплекса Украины. Для осуществления ударов были использованы средства поражения, запущенные с морских, воздушных и наземных носителей, также были применены и беспилотники.
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