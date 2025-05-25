Госдума рассмотрит предложение выплачивать домохозяйкам зарплату

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий ежемесячную выплату в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек. Документ предполагает государственную поддержку граждан, занятых исключительно ведением домашнего хозяйства.
«В целях оказания таким домохозяйствам дополнительной поддержки со стороны государства законопроектом предлагается установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающее в том числе уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями», — говорится в пояснительной записке, передает РИА Новости.
В рамках рассматриваемого проекта под «домашним хозяйством» подразумеваются такие виды деятельности, как приготовление пищи, стирка, шитье, уход за одеждой и обувью, а также уборка жилых помещений. Кроме того, предлагается учитывать время, затрачиваемое на приобретение продуктов питания, товаров и услуг, а также на заботу о детях и престарелых членах семьи, напоминает телеканал 360.
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