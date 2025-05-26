Над ДНР за неделю сбили более 400 украинских дронов

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Более 400 БПЛА ВСУ уничтожено над ДНР за неделю
Более 400 БПЛА ВСУ уничтожено над ДНР за неделю Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последнюю неделю, с 19 по 25 мая, над крупными городами Донецкой Народной Республики были перехвачены свыше 400 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. 

«За прошедшую неделю система „Купол Донбасса“ зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР», — сообщили в ведомстве. Система радиоэлектронной борьбы успешно перехватила четыре ударных беспилотных летательных аппарата типа Raybird-3 и «Бородавочник», целью которых была Зуевская теплоэлектростанция — стратегически важный объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий электроэнергией ряд районов республики.

Помимо этого, в ходе ночной атаки Вооруженных сил Украины 23 мая над Донецком и Макеевкой было уничтожено более 39 беспилотников. Также в районе Горловки средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 86 вражеских дронов как разведывательного, так и ударного назначения.

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За последнюю неделю, с 19 по 25 мая, над крупными городами Донецкой Народной Республики были перехвачены свыше 400 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.  «За прошедшую неделю система „Купол Донбасса“ зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР», — сообщили в ведомстве. Система радиоэлектронной борьбы успешно перехватила четыре ударных беспилотных летательных аппарата типа Raybird-3 и «Бородавочник», целью которых была Зуевская теплоэлектростанция — стратегически важный объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий электроэнергией ряд районов республики. Помимо этого, в ходе ночной атаки Вооруженных сил Украины 23 мая над Донецком и Макеевкой было уничтожено более 39 беспилотников. Также в районе Горловки средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 86 вражеских дронов как разведывательного, так и ударного назначения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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