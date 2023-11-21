21 ноября 2023

В Новом Уренгое девушку отбросило на обочину от удара Mercedes-Benz. Видео

В Новом Уренгое Mercedes-Benz сбил девушку на пешеходном переходе
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, мерседес, гелендваген
В Новом Уренгое Mercedes-Benz сбил девушку на переходе (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) около 8 утра 22 ноября водитель сбил девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. От удара ее отбросило на обочину, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации сегодня в утреннее время на нерегулируемом пешеходном переходе, на проспекте Ленинградский, водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на девушку, 1985 года рождения. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.

Как сообщил корреспонденту агентства источник в медицинских кругах, девушка госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Она получила травму головы, но непосредственной угрозы жизни нет.

Происшествие попало на видео. На нем видно, что водитель иномарки сбил девушку, которая вышла из-за автобуса, стоящего на переходе. От удара ее отбросило с середины проезжей части на обочину.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) около 8 утра 22 ноября водитель сбил девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. От удара ее отбросило на обочину, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции. «По предварительной информации сегодня в утреннее время на нерегулируемом пешеходном переходе, на проспекте Ленинградский, водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на девушку, 1985 года рождения. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале. Как сообщил корреспонденту агентства источник в медицинских кругах, девушка госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Она получила травму головы, но непосредственной угрозы жизни нет. Происшествие попало на видео. На нем видно, что водитель иномарки сбил девушку, которая вышла из-за автобуса, стоящего на переходе. От удара ее отбросило с середины проезжей части на обочину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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