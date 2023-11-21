В Новом Уренгое (ЯНАО) около 8 утра 22 ноября водитель сбил девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. От удара ее отбросило на обочину, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.
«По предварительной информации сегодня в утреннее время на нерегулируемом пешеходном переходе, на проспекте Ленинградский, водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на девушку, 1985 года рождения. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Как сообщил корреспонденту агентства источник в медицинских кругах, девушка госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Она получила травму головы, но непосредственной угрозы жизни нет.
Происшествие попало на видео. На нем видно, что водитель иномарки сбил девушку, которая вышла из-за автобуса, стоящего на переходе. От удара ее отбросило с середины проезжей части на обочину.
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