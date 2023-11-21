Тюменская журналистка снимает фильм о присоединении Крыма

Журналистка из Тюмени Екатерина Шадрина снимет фильм о возвращении Крыма в состав России. Документальная картина расскажет историю жителей полуострова. Как рассказала URA.RU режиссер, главное в этом фильме для нее раскрыть причины «Крымской весны».
«По сути это продолжение моего первого фильма „Невидимые республики“ о ЛНР и ДНР. Я живу в Крыму и общаюсь с большим количеством людей, которые готовы рассказать о том, как они хотели в Россию. Все герои были здесь в 2014 году, кто-то из них принимал участие в организации „Крымской весны“. И сейчас очень много документальных подтверждений этой идеи в архивах севастопольских телеканалов. Их я тоже использую», — рассказала URA.RU режиссер картины Екатерина Шадрина.
Фильм в стадии производства, у него пока нет рабочего названия. Премьера назначена к годовщине Крымской весны.
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