21 ноября 2023

Тюменская журналистка снимает фильм о присоединении Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Фильм расскажет о присоединении Крыма к России Фото:

Журналистка из Тюмени Екатерина Шадрина снимет фильм о возвращении Крыма в состав России. Документальная картина расскажет историю жителей полуострова. Как рассказала URA.RU режиссер, главное в этом фильме для нее раскрыть причины «Крымской весны».

«По сути это продолжение моего первого фильма „Невидимые республики“ о ЛНР и ДНР. Я живу в Крыму и общаюсь с большим количеством людей, которые готовы рассказать о том, как они хотели в Россию. Все герои были здесь в 2014 году, кто-то из них принимал участие в организации „Крымской весны“. И сейчас очень много документальных подтверждений этой идеи в архивах севастопольских телеканалов. Их я тоже использую», — рассказала URA.RU режиссер картины Екатерина Шадрина.

Фильм в стадии производства, у него пока нет рабочего названия. Премьера назначена к годовщине Крымской весны.

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Журналистка из Тюмени Екатерина Шадрина снимет фильм о возвращении Крыма в состав России. Документальная картина расскажет историю жителей полуострова. Как рассказала URA.RU режиссер, главное в этом фильме для нее раскрыть причины «Крымской весны». «По сути это продолжение моего первого фильма „Невидимые республики“ о ЛНР и ДНР. Я живу в Крыму и общаюсь с большим количеством людей, которые готовы рассказать о том, как они хотели в Россию. Все герои были здесь в 2014 году, кто-то из них принимал участие в организации „Крымской весны“. И сейчас очень много документальных подтверждений этой идеи в архивах севастопольских телеканалов. Их я тоже использую», — рассказала URA.RU режиссер картины Екатерина Шадрина. Фильм в стадии производства, у него пока нет рабочего названия. Премьера назначена к годовщине Крымской весны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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