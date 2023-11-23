Житель Тюмени заплатит миллионы за разбитый самолет

Житель Тюменской области заплатит за самолет-амфибию «Орион», который он разбил во время незарегистрированного полета. Об этом сообщает telegram-канал транспортного управления СКР.
«В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении пилота, допустившего падение самолета-амфибии. Установлено, что владельцу воздушного судна причинен ущерб на сумму более 5,5 млн рублей. Дело передано в Ишимский районный суд», — говорится в сообщении.
Известно, что обвиняемый уже возместил часть ущерба. Кроме того, на его имущество наложили арест. Следствие установило, что мужчина совершал незарегистрированный полет со своим родственником, допустил ряд нарушений и в результате разбил воздушное судно на озере Мергень в Ишимском районе Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало о подробностях этого дела.
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