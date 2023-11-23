В ЯНАО тундровик, страдающий расстройством психики, бросил брата замерзать

24 ноября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Тундровик, бросивший брата замерзать в тундре, отправлен на принудительное лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Гыда Тазовского района ЯНАО местный житель связал брата и бросил его зимой замерзать в тундре. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый страдает психическим расстройством, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «На окраине села Гыда местными жителями обнаружен мужчина со связанными руками и ногами. Потерпевшего избил и волоком по снегу оттащил из квартиры на улицу, в открытую и заснеженную тундровую местность его родной брат. Проведенная в ходе предварительного следствия в отношении мужчины психиатрическая судебная экспертиза установила, что он страдал и страдает в настоящее время хроническим психическим расстройством, в связи с которым не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится на официальном сайте ведомства. Все случилось 23 января, температура воздуха в ту ночь опустилась до -37 градусов. Покушавшийся на убийство брат отвез родственника в тундру, связал его и начал избивать, но не довел деяние до конца по независящим от него обстоятельствам. Врачи констатировали у пострадавшего глубокие обморожения конечностей. Его брата суд, учитывая результаты судебно-психиатрической экспертизы, отправил на принудительное лечение в спецстационар.

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО местный житель связал брата и бросил его зимой замерзать в тундре. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый страдает психическим расстройством, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «На окраине села Гыда местными жителями обнаружен мужчина со связанными руками и ногами. Потерпевшего избил и волоком по снегу оттащил из квартиры на улицу, в открытую и заснеженную тундровую местность его родной брат. Проведенная в ходе предварительного следствия в отношении мужчины психиатрическая судебная экспертиза установила, что он страдал и страдает в настоящее время хроническим психическим расстройством, в связи с которым не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится на официальном сайте ведомства. Все случилось 23 января, температура воздуха в ту ночь опустилась до -37 градусов. Покушавшийся на убийство брат отвез родственника в тундру, связал его и начал избивать, но не довел деяние до конца по независящим от него обстоятельствам. Врачи констатировали у пострадавшего глубокие обморожения конечностей. Его брата суд, учитывая результаты судебно-психиатрической экспертизы, отправил на принудительное лечение в спецстационар.