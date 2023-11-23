В ЯНАО тундровик, страдающий расстройством психики, бросил брата замерзать

В селе Гыда Тазовского района ЯНАО местный житель связал брата и бросил его зимой замерзать в тундре. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый страдает психическим расстройством, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«На окраине села Гыда местными жителями обнаружен мужчина со связанными руками и ногами. Потерпевшего избил и волоком по снегу оттащил из квартиры на улицу, в открытую и заснеженную тундровую местность его родной брат. Проведенная в ходе предварительного следствия в отношении мужчины психиатрическая судебная экспертиза установила, что он страдал и страдает в настоящее время хроническим психическим расстройством, в связи с которым не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится на официальном сайте ведомства.
Все случилось 23 января, температура воздуха в ту ночь опустилась до -37 градусов. Покушавшийся на убийство брат отвез родственника в тундру, связал его и начал избивать, но не довел деяние до конца по независящим от него обстоятельствам. Врачи констатировали у пострадавшего глубокие обморожения конечностей. Его брата суд, учитывая результаты судебно-психиатрической экспертизы, отправил на принудительное лечение в спецстационар.
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