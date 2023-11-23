23 ноября 2023

Какие блюда из оленины можно попробовать на Ямале

Способы приготовления популярных на Ямале блюд из оленины
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль «О, да! Еда!». Екатеринбург, фастфуд, бургер, еда
Бургер из оленины особый хит на Ямале Фото:

Блюда из оленины традиционно являются фирменной «фишкой» Ямале. Что можно приготовить из мяса оленя рассказывает URA.RU.

Тушеное мясо оленя в сметанном соусе с грибами

Тушеная оленина с грибами — это сочетание нежного мяса оленя, аромата грибов, сдобренное сметанным соусом, усиливающим вкус блюда. Оленина содержит в себе низкое количество жира и большое количество белка. В качестве альтернативы, грибы можно заменить фасолью и овощами.

Суп с фрикадельками из оленины

Универсальное и сытное блюдо для для обеда или ужина. Фрикадельки из мяса оленя насыщают суп белками, делая его особенно питательным. Благодаря сочетанию с бульоном, суп будет идеален для употребления в холодные ямальские дни.

Маринованный стейк из оленины

Сочный внутри, с поджаренной корочкой, стейк из оленины — простое в приготовлении и сытное блюдо с идеальным сочетанием вкуса и пользы. В отличие от говяжьих стейков, мясо оленины практически невозможно недожарить или пережарить, ведь оно будет вкусным в любом случае.

Бургер из оленины

Бургеры различных видов давно завоевали популярность на Ямале. Бургер с котлетой из оленины — это достаточно легкий способ порадовать себя правильным фастфудом. Он сытный, ароматный, обладающий уникальным вкусом продукт. Для того, чтобы сделать мясо мягким и сочным, нужно добавить бекон и соус по вкусу. Ямальские бургеры произвели фурор на площадке выставки «Россия». На фудтраке предлагалось продегустировать бургер с котлетой из оленины с брусничным конфетюром и вареньем из перца и лука.

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Блюда из оленины традиционно являются фирменной «фишкой» Ямале. Что можно приготовить из мяса оленя рассказывает URA.RU. Тушеная оленина с грибами — это сочетание нежного мяса оленя, аромата грибов, сдобренное сметанным соусом, усиливающим вкус блюда. Оленина содержит в себе низкое количество жира и большое количество белка. В качестве альтернативы, грибы можно заменить фасолью и овощами. Универсальное и сытное блюдо для для обеда или ужина. Фрикадельки из мяса оленя насыщают суп белками, делая его особенно питательным. Благодаря сочетанию с бульоном, суп будет идеален для употребления в холодные ямальские дни. Сочный внутри, с поджаренной корочкой, стейк из оленины — простое в приготовлении и сытное блюдо с идеальным сочетанием вкуса и пользы. В отличие от говяжьих стейков, мясо оленины практически невозможно недожарить или пережарить, ведь оно будет вкусным в любом случае. Бургеры различных видов давно завоевали популярность на Ямале. Бургер с котлетой из оленины — это достаточно легкий способ порадовать себя правильным фастфудом. Он сытный, ароматный, обладающий уникальным вкусом продукт. Для того, чтобы сделать мясо мягким и сочным, нужно добавить бекон и соус по вкусу. Ямальские бургеры произвели фурор на площадке выставки «Россия». На фудтраке предлагалось продегустировать бургер с котлетой из оленины с брусничным конфетюром и вареньем из перца и лука.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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